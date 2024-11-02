Galatasaray'dan Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi! Mohamed Salah için 20 milyon Euro'luk teklif hazırlanıyor...

Galataasaray, Osimhen'in transferinden oldukça memnun. Sarı-kırmızılılarda müthiş bir performans ortaya koyan Nijeryalı golcü, İstanbul'a çok ısındı. Bunu değerlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi ciddi ciddi Osimhen'e teklif yapacak.
Kiralık olarak sezon sonuna kadar opsiyonlanan Osimhen için Galatasaray yönetimi devre arasında teklif yapacak. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'i elinde tutabilmek için teklif yapacak. Ancak maliyetler, umduklarından yüksek çıkarsa rota bir başka yıldıza çevrilecek.
Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Osimhen'i alamaması durumunda Mohamed Salah'a teklif yapacağını yazdı.
Çelikler, "Galatasaray devre arasında Osimhen'i almaya çalışacak. Alamazsa Mohamed Salah'a yönelecekler."
"Akıllarındaki plan şu; Zaha'nın 12 milyon Euro maaşından çıkmak. 8 milyon Euro da Osimhen'e ödeniyor."
"İkisi toplam 20 milyon Euro. Salah'a minimum 20 milyon Euro maaş önerilecek ve Suudi Arabistan kulüpleriyle yarışa girilecek."