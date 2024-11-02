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Galatasaray'dan Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi! Mohamed Salah için 20 milyon Euro'luk teklif hazırlanıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.11.2024 07:50
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Galatasaray adına sadece Türkiye'yi değil, dünyayı bile ayağa kaldıracak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bu sezon başında sürpriz bir şekilde Napoli'den Osimhen'i 1 yıllığına kiralayan sarı-kırmızılılar, kendini dünyada söz ettirmeyi başarmıştı. Osimhen sonrası Galatasaray yönetiminden öyle bir hamle geliyor ki, akla hayale sığmayacak cinsten...

Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Galataasaray, Osimhen'in transferinden oldukça memnun. Sarı-kırmızılılarda müthiş bir performans ortaya koyan Nijeryalı golcü, İstanbul'a çok ısındı. Bunu değerlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi ciddi ciddi Osimhen'e teklif yapacak.

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DEVRE ARASINDA HAMLE GELİYOR

DEVRE ARASINDA HAMLE GELİYOR

Kiralık olarak sezon sonuna kadar opsiyonlanan Osimhen için Galatasaray yönetimi devre arasında teklif yapacak. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'i elinde tutabilmek için teklif yapacak. Ancak maliyetler, umduklarından yüksek çıkarsa rota bir başka yıldıza çevrilecek.

MOHAMED SALAH İDDİASI!

MOHAMED SALAH İDDİASI!

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Osimhen'i alamaması durumunda Mohamed Salah'a teklif yapacağını yazdı.

"SALAH'A YÖNELECEKLER"

"SALAH'A YÖNELECEKLER"

Çelikler, "Galatasaray devre arasında Osimhen'i almaya çalışacak. Alamazsa Mohamed Salah'a yönelecekler."

"AKILLARINDAKİ PLAN ŞU"

"AKILLARINDAKİ PLAN ŞU"

"Akıllarındaki plan şu; Zaha'nın 12 milyon Euro maaşından çıkmak. 8 milyon Euro da Osimhen'e ödeniyor."

"20 MİLYON EURO

"20 MİLYON EURO

"İkisi toplam 20 milyon Euro. Salah'a minimum 20 milyon Euro maaş önerilecek ve Suudi Arabistan kulüpleriyle yarışa girilecek."

Anahtar Kelimeler:
galatasaray mohamed salah Osimhen
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