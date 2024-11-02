Galatasaray'dan Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi! Mohamed Salah için 20 milyon Euro'luk teklif hazırlanıyor...

DEVRE ARASINDA HAMLE GELİYOR

Kiralık olarak sezon sonuna kadar opsiyonlanan Osimhen için Galatasaray yönetimi devre arasında teklif yapacak. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'i elinde tutabilmek için teklif yapacak. Ancak maliyetler, umduklarından yüksek çıkarsa rota bir başka yıldıza çevrilecek.