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Galatasaray'dan sakatlık şoku! Yıldız isim idmanda sakatlandı, hastaneye götürüldü

26.11.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'da gerçekleştirilen idmanda sakatlık şoku yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada yıldız isim, girdiği ikili mücadele sonrası ayak bileği burkulurken idmanı yarıda bıraktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşuyla başlayıp ısınma hareketleriyle devam eden idmanda futbolcular iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oyunla sona erdi.

Medipol Başakşehir maçında sol dizine aldığı darbeden dolayı kemik ödemi oluşan ve bir süredir tedavisine devam edilen Milot Rashica, aynı müsabakada sol arka adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilen Emre Taşdemir ile iki hafta önce iç yan bağlarında yırtık oluşan ve tedavisine devam edilen Mathias Ross idmanda yer almadı.

Antrenmanın son bölümünde girdiği ikili mücadelede ayak bileği burkulan Sergio Oliveira idmanı yarıda bıraktı. Portekizli futbolcunun durumu pazartesi günü çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak.

Galatasaray, pazar günü yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

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