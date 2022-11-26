Galatasaray'dan sakatlık şoku! Yıldız isim idmanda sakatlandı, hastaneye götürüldü

Medipol Başakşehir maçında sol dizine aldığı darbeden dolayı kemik ödemi oluşan ve bir süredir tedavisine devam edilen Milot Rashica, aynı müsabakada sol arka adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilen Emre Taşdemir ile iki hafta önce iç yan bağlarında yırtık oluşan ve tedavisine devam edilen Mathias Ross idmanda yer almadı.