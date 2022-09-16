Galatasaray'dan tarihi plan! Eğer gerçekleşirse...

Galatasaray, yeni sezon öncesinde yaptığı transferlerle taraftarına büyük mutluluk yaşattı. Özellikle Icardi transferiyle sadece Türkiye'de değil Avrupa'da adından söz ettiren sarı-kırmızılılar yeni bir plan yaptı.

FORMA SATIŞI PATLAMASI

Sarı-kırmızılı yönetim, yıldızlarla dolu kadrosunu değerlendirmek istiyor. Yeni transferlerinin formalarını yurt dışında pazarlayarak önemli bir gelir kapısı açmak isteyen Galatasaray yönetimi adımlarını ilerleyen günlerde atacak.

TÜM DÜNYA TANIYACAK

Galatasaray; Icardi, Mertens, Torreira ve Mata'nın formalarını özellikle New York, Milano, Berlin, Londra ve Uzak Doğu'da satışa çıkararak patlama yapmayı hedefliyor.