Galatasaray'dan tarihi plan! Eğer gerçekleşirse...

Galatasaray, yeni sezon öncesinde yaptığı transferlerle taraftarına büyük mutluluk yaşattı. Özellikle Icardi transferiyle sadece Türkiye'de değil Avrupa'da adından söz ettiren sarı-kırmızılılar yeni bir plan yaptı.
Sarı-kırmızılı yönetim, yıldızlarla dolu kadrosunu değerlendirmek istiyor. Yeni transferlerinin formalarını yurt dışında pazarlayarak önemli bir gelir kapısı açmak isteyen Galatasaray yönetimi adımlarını ilerleyen günlerde atacak.
Galatasaray; Icardi, Mertens, Torreira ve Mata'nın formalarını özellikle New York, Milano, Berlin, Londra ve Uzak Doğu'da satışa çıkararak patlama yapmayı hedefliyor.
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