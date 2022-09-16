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Galatasaray'dan tarihi plan! Eğer gerçekleşirse...

16.09.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yapılan Icardi, Mertens, Torreira ve Mata transferleri tüm dünyaya duyurulacak. Yıldız oyuncuların formaları New York, Milano ve Uzak Doğu'da satışa çıkartmayı planlayan sarı-kırmızılılar bu planın sonunda büyük bir gelir elde etmeyi düşünüyor.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, yeni sezon öncesinde yaptığı transferlerle taraftarına büyük mutluluk yaşattı. Özellikle Icardi transferiyle sadece Türkiye'de değil Avrupa'da adından söz ettiren sarı-kırmızılılar yeni bir plan yaptı.

FORMA SATIŞI PATLAMASI

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Sarı-kırmızılı yönetim, yıldızlarla dolu kadrosunu değerlendirmek istiyor. Yeni transferlerinin formalarını yurt dışında pazarlayarak önemli bir gelir kapısı açmak isteyen Galatasaray yönetimi adımlarını ilerleyen günlerde atacak.

TÜM DÜNYA TANIYACAK

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Galatasaray; Icardi, Mertens, Torreira ve Mata'nın formalarını özellikle New York, Milano, Berlin, Londra ve Uzak Doğu'da satışa çıkararak patlama yapmayı hedefliyor.

ICARDI & WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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Mauro Icardi Lucas Torreira galatasaray mertens sezon formaları
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