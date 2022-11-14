Galatasaray'dan 'Yeni Arda Güler' hamlesi! Başkan teklifi reddetti

Futbol hayatına Gençlerbirliği altyapısında başlayan ve sonrasında bir sonraki satıştan %20 pay maddesi ile Fenerbahçe altyapısına transfer olan genç yıldız Arda Güler, performansını günden güne arttırırken, dev kulüpleri de peşinden sürüklemeye devam ediyor.
Yüksek bir bonservis bedeli ile takımdan ayrılması beklenen 17 yaşındaki genç yıldızın %20'lik payı için Fenerbahçe ve Gençlerbirliği arasındaki müzakereler hız kesmeden devam ederken, daha önce Galatasaray'ın talip olduğu ve 'hayır' yanıtı aldığı, Gençlerbirliği'nin 3 oyuncusu için bu kez Fenerbahçe'den bir hamle geldi.
Fenrebahçe Başkanı Ali Koç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Aktaş, transfer görüşmeleri için bir araya gelirken, Niyazi Aktaş görüşmenin Arda Güler'in yüzde 20'lik payı için yapıldığı sansa da olayın aslı daha sonra ortaya çıktı.
Ancak Fenerbahçe Başkanı Koç'un daha önce Galatasaray'ın talip olduğu ancak ret cevabı aldığı U-15 takımında forma giyen genç oyuncular Can Bartu Çığır, Mahmut Ceyhun Alyurt ve Yiğit Evin'i kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.
3 genç oyuncu için daha önce Galatasaray teklif yapmıştı. Sarı kırmızıların teklifi Gençlerbirliği yönetimi tarafından kabul edilmemişti.
Fenerbahçe Başkanı Koç ile Gençlerbirliği Başkanı Akdaş, önümüzdeki günlerde hem Arda Güler hem de Can Bartu Çığır, Mahmut Ceyhun Alyurt ve Yiğit Evin'in transfer sürecini paket halinde tamamlamak için bir araya gelecek.