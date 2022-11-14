Galatasaray'dan 'Yeni Arda Güler' hamlesi! Başkan teklifi reddetti

Yüksek bir bonservis bedeli ile takımdan ayrılması beklenen 17 yaşındaki genç yıldızın %20'lik payı için Fenerbahçe ve Gençlerbirliği arasındaki müzakereler hız kesmeden devam ederken, daha önce Galatasaray'ın talip olduğu ve 'hayır' yanıtı aldığı, Gençlerbirliği'nin 3 oyuncusu için bu kez Fenerbahçe'den bir hamle geldi.