Galatasaray efsanelerinden Selçuk İnan'dan itiraf! "Babam adımı 'Fenerbahçe' koyacakmış"

FATİH TERİM SÖZLERİ...

"Ben 2 sene üst üste şampiyon oldum beni de istemeyen taraftarlar vardı. İnsanlar sıkılıyor. Türkiye'de tüketen bir toplum olduğu için insanlar sizi gördükçe sıkılmaya başlıyor. Hoca bu projeye inanmıştı. Kendine çok inanıyordu. 'Hocam emin miyiz?' diye soruyordum. Ama Fatih hocam gerçekten buna emindi, hoca buna inanmıştı gerçekten, bunu yapabilecek tek biri vardı Fatih Terim idi, onu öyle ikna ettiler, arkasında durduk hocamızın. Ama olmadı"