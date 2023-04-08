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Galatasaray efsanelerinden Selçuk İnan'dan itiraf! "Babam adımı 'Fenerbahçe' koyacakmış"

08.04.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Selçuk İnan katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray kariyerine dair açıklamalarda bulunan Selçuk İnan, oldukça samimi itiraflar yaptı. İşte Selçuk İnan'ın o sözleri...

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen ve aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından teknik heyete de katılan Selçuk İnan, Socrates'e konuk oldu. Programda Sarı-Kırmızılı günlerine dair samimi açıklamalarda bulunan İnan, babasının çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylerken, doğduğumda adımı 'Fenerbahçe' koymayı düşünmüş sözleriyle herkesi şaşırttı.

İŞTE SELÇUK İNAN'IN O SÖZLERİ

'ADIMI 'FENERBAHÇE' KOYACAKMIŞ' 

'ADIMI 'FENERBAHÇE' KOYACAKMIŞ' 

"Babam iyi bir Fenerbahçeli. En iyi Fenerbahçeli, en koyu Fenerbahçeli kimse ondan daha Fenerbahçeli'dir. Doğduğumda isim bile koymamış 'Fenerbahçe' olsun istemiş önce o kadar manyak Fenerbahçeli yani. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçında Fenerbahçe'den golü kim atarsa onun adını koyucam demiş, rahmetli Selçuk Yula golü atmış ve adımı koymuş."

'SORUNLAR HALININ ALTINA SÜPÜRÜLMÜŞTÜ'

'SORUNLAR HALININ ALTINA SÜPÜRÜLMÜŞTÜ'

"Yönetimin kararıyla ortaklaşa hareket etmişlerdi. O dönem yapılması gereken o diye düşünülmüştü. Sorunlar hep vardı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da sorunlar hep vardı ama halının altına süpürülmüştü. Samimi gibi gözüküyordu herkes ama değilmiş. Galatasaray'da oynamak kolay değil. Bizim aldığımız oyuncuların hemen şampiyonluğa odaklanması ve şampiyonluğu hedeflemesi çok kolay değildi. İşler kötü gittiğinde ayrılık olacağını bilseydi Fatih Terim, buna izin vermezdi, daha tecrübeli daha önemli oyuncular istenebilirdi"

'GERÇEKÇİ DEĞİLDİ...' "Galatasaray'a daha önemli isimler gelmişti daha öncesinde, ama son antrenör dönemimde Galatasaray'da böyle bir şey olmasın dediler, Galatasaray'ın kurtuluşu olsun dediler, Türkiye'de istikrar geri planda olduğu için böyle bir şey yaşadık. Gerçekçi değildi açıkçası"

FATİH TERİM SÖZLERİ... 

FATİH TERİM SÖZLERİ... 

"Ben 2 sene üst üste şampiyon oldum beni de istemeyen taraftarlar vardı. İnsanlar sıkılıyor. Türkiye'de tüketen bir toplum olduğu için insanlar sizi gördükçe sıkılmaya başlıyor. Hoca bu projeye inanmıştı. Kendine çok inanıyordu. 'Hocam emin miyiz?' diye soruyordum. Ama Fatih hocam gerçekten buna emindi, hoca buna inanmıştı gerçekten, bunu yapabilecek tek biri vardı Fatih Terim idi, onu öyle ikna ettiler, arkasında durduk hocamızın. Ama olmadı"

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ... 

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ... 

"O sene Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a gitmiş olsaydım o takım şampiyon olurdu. Çünkü hakikaten iyi katkılar vermiştim. Fenerbahçe'nin çok iyi bir teklifi vardı. Trabzonspor'dayken kötü olaylar yaşanmıştı. Ama kötü olaylar başlamadan önce Fenerbahçe ilgileniyordu. Hayaldi benim için, aşktı Galatasaray"

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