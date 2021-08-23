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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer haberleri! Marcao’nun yerine Portekizli!

23.08.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’la ilgili transfer iddiaları, taraftarları heyecanlandırıyor. Galatasaray’da Mohamed’e talip çıkarken, Marcao’nun satılması durumunda yerine gelecek isimi belli oldu.

Trabzonspor, milli yıldızlara ibreyi çevirirken, Beşiktaş da Kaan Ayhan transferinden vazgeçmiyor… Fenerbahçe ise bir transferde daha mutlu sona yaklaştı. Öte yandan Fenerbahçe, Beşiktaş’a transfer çalımı yapmak üzere…

MOSTAFA MOHAMED'İN TALİPLERİ ARTIYOR

Marsilya ve Lille, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed’i transfer gündemlerine aldı. Akşam’da yer alan iddiaya göre, Ligue 1'de geçen sezonu şampiyon olarak bitiren Lille ile güçlü rakibi Marsilya, transfer için harekete geçti. Galatasaray’ın, Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon dolar ödemesi durumunda Mostafa Mohamed'in bonservisi sarı-kırmızılı ekipte olacak.

TRABZONSPOR’UN HEDEFİNDE MERT ÇETİN VAR

TRABZONSPOR’UN HEDEFİNDE MERT ÇETİN VAR
Stoper arayışlarına devam eden Trabzonspor, Mert Çetin için önümüzdeki hafta yeniden nabız yoklayacak. Fanatik’te yer alan habere göre; bonservisi İtalyan devi Roma'da bulunan genç stoper için kiralık sözleşmesinin olduğu Hellas Verona ikna edilmeye çalışılacak.

MİLLİ FUTBOLCU KARTAL OLUYOR

MİLLİ FUTBOLCU KARTAL OLUYOR
Milli futbolcu Kaan Ayhan’ın bu hafta içerisinde İstanbul'a geleceği iddia edildi. Fotomaç’ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Sassuolo'yu satın alma opsiyonlu kiralama için ikna etti.

TEKRARDAN UMUT MERAŞ

TEKRARDAN UMUT MERAŞ
Sol bek transferinde harekete geçen Trabzonspor, daha önce de görüştüğü Umut Meraş için yeniden devreye girdi. Akşam’daki iddiaya göre; Abdullah Avcı, Milli yıldızı kadroda görmek isterken, bordo-mavili yönetim görüşmelere başladı. Haftalar önce yapılan ilk görüşmede Trabzonspor 900 bin avro maaş teklif ederken, başarılı oyuncu 1 milyon 350 bin avro istedi.

KOLASINAC TAMAM

KOLASINAC TAMAM
Sarı-lacivertliler, bir transferde daha mutlu sona yaklaştı. Bosna Hersekli Sead Kolasinac ile haftalar önce anlaşma sağlayan Fenerbahçe’ye İngiltere'den müjdeli haber geldi. Fanatik’in duyurduğu habere göre; Kolasinac, Arsenal ile ayrılık konusunda anlaştı. Yıldız futbolcunun transferinin kısa zaman içerisinde açıklanması bekleniyor.
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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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