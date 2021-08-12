Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş'tan bir bomba daha! Arsenal'den geliyor...

Son olarak renklerine Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'ı bağlayan Beşiktaş’ın transfer bombaları bitmiyor. Benficalı yıldızla da görüşmelere başlayan Beşiktaş’ın yanı sıra Galatasaray da iki genç yıldız için harekete geçti. Fenerbahçe ise Arsenal’in yıldız futbolcusu için 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

YILDIZ FUTBOLCU BEŞİKTAŞ’A

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'ın ardından 32 yaşındaki kaleci Mert Günok’u renklerine bağladı. Milli kaleci ile 3 yıllık anlaşma imzalamayı planlayan siyah-beyazlılar son olarak Arsenal'de top koşturan yıldız futbolcu David Luiz’e gözünü dikti.

Fotomaç’ın haberine göre Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olan ancak bugüne kadar resmi bir teklifin yapılmadığı David Luiz için girişimler başladı. Benfica'nın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Spartak Moskova'yı 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Jorge Jesus, eski öğrencisi David Luiz'in yeniden Portekiz ekibine transfer olup olmayacağına yönelik soruları yanıtladı. Jorge Jesus, David Luiz'in Benfica'ya transferinin mümkün görünmediğini söyleyerek oyuncunun yüksek ihtimalle Türkiye'ye geleceğini belirtti.

GALATASARAY’A İKİ TRANSFER BİRDEN Sarı kırmızılılar, gelecek 3 sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten Galatasaray'ın gündemindeki isimler belli oldu. Buna göre Onyekuru’nun boşluğunu doldurmak isteyen tecrübeli hoca, Cluj’dan 20 yaşındaki Claudiu Petrila’nın ismini verdi.

Hajduk’un 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Stipe Biuk’un da listede olduğu bildirildi.