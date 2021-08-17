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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş’tan stopere takviye!

17.08.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, transferde dur durak bilmiyor. Ozan Tufan, geçen sezonki performansı nedeniyle Crystal Palace’ın radarına girmiş, ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Yıldız futbolcuya bir başka İngiliz ekibi talip oldu.

Öte yandan Dembele için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, golcü oyuncu için sıkı bir pazarlığa girdi. Beşiktaş ise stopere takviye için gözünü milli yıldıza dikti. Trabzonspor ise Süper Lig kulübünün iki oyuncusuna kancayı takarken, Galatasaray da ‘Yeni Gary Medel’ olarak adlandırılan yıldız oyuncu için nabız yokluyor.

OZAN TUFAN YOLCU

Daha önce Crystal Palace'a transferi son anda iptal olan Ozan Tufan’ın, Watford ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Sabah’taki habere göre; Watford’un kiralama teklifi sunduğu, sarı-lacivertli yönetimin ise sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği belirtildi.

DEMBELE İÇİN SIKI PAZARLIK

DEMBELE İÇİN SIKI PAZARLIK
Dembele konusunda Lyon ile Fenerbahçe arasındaki pazarlık farkı 1 milyon avrodan 500 bin avroya indi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, süreci hızlandırmak için Mansa Menajerlik Şirketi'ni İstanbul'a çağırdı. Lyon Sportif Direktörü Juninho'nun dışında Mansa'dan yetkililerin de Türkiye'ye geleceği belirtildi. Fanatik’in haberine göre; Juninho’nın Dembele için masaya Ozan, Pelkas ve 4 milyon avro talebiyle oturacağı iddia edildi. Sıkı pazarlık etmesiyle bilinen Lyon Başkanı Jean-Michel Aulşas'ın bu talebinde ciddi bir indirime gitmeye yanaşmayacağı aktarıldı. Sarı-lacivertli camia ise 4 milyon avroyu mümkün olduğunca aşağıya çekmeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ’TAN STOPERE TAKVİYE

BEŞİKTAŞ’TAN STOPERE TAKVİYE
Yaptığı transferlerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Beşiktaş gözünü stoper takviyesine dikti. İtalya Serie A ekibi Sassuolo'nun A Milli savunmacısı Kaan Ayhan için girişimlerini sürdüren Yıldız oyuncunun sağ bek ve ön liberoda oynaması, siyah-beyazlıların dikkatini çekiyor. Fanatik’te yer alan habere göre; Beşiktaş, 6 milyon avro bonservis konusunda ısrar eden kulübe satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunup işi çözmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR’DAN SİOPİS VE EFECAN HAMLESİ

TRABZONSPOR’DAN SİOPİS VE EFECAN HAMLESİ
Siopis için kapıyı 1.5 milyon avrodan açan Aytemiz Alanyaspor, fiyatta indirime giderken, Trabzonspor da 800 bin avroluk teklifini yükseltti. Fanatik’in haberine göre; bordo-Mavili ekip, Yunan futbolcuyu renklerine katmaya çalışırken diğer taraftan da Alanyaspor’un kaptanı Efecan Karaca transferini bitirmek için uğraşacak.

'YENİ GARY MEDEL' CİMBOM'A

'YENİ GARY MEDEL' CİMBOM'A
Şili basını, Galatasaray'ın Şili Milli Takımı'nın 'Yeni Gary Medel'i olarak anılan 24 yaşındaki ön libero Pablo Galdames'i gündemine aldığını iddia etti. Galatasaray’ın, en son Velez Sarsfield forması giyen ve Arjantin ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin arkasından kulüpten ayrılan Şilili futbolcunun menajeriyle temas kurduğu öne sürüldü.
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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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