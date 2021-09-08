Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri! Fener’e Real Madrid’den dünya yıldızı!

Fenerbahçe ise Arjantinli Fabricio Bustos için takımına resti çekerken; sarı-lacivertliler, Real Madrid’in Brezilyalı dünya yıldızı için tüm şartları zorluyor. İşte 8 Eylül Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dair transfer haberleri…

15 MİLYON AVRO ŞARTI

Benfica, Gedson Fernandes için dünyaları istiyor. Akşam’daki habere göre; genç orta saha için istenen rakam ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, masadan kalkmazken, rakamın düşürülmesi ve ödeme planıyla ilgili ayrıntıların görüşüldüğü kaydedildi.

BUSTOS İÇİN SON HAMLE Arjantinli yıldız Fabricio Bustos’un, Independiente'ye "3 ay sonra bedavaya giderim" resti çekmesinin ardından Fenerbahçe yönetimi bu transfer için son hamlesini yaptı. Fanatik’teki habere göre; kırmızı-beyazlılar’a 3 milyon avro teklif veren sarı-lacivertliler, cevap için akşama kadar süne tanındı.

FENER’E DÜNYA YILDIZI Fenerbahçe transfer sezonunu Real Madrid’in Brezilyalı dünya yıldızıyla noktalamayı istiyor. Fotomaç’ın iddiasına göre; sarı-lacivertli yönetim, Real Madrid'deki geleceği tartışılan Brezilyalı sol bek Marcelo Vieira da Silva Júnior için tüm şartları zorluyor.

SON DAKİKA SÜRPRİZİ Teknik direktör Sergen Yalçın, uzun lig maratonunu düşünerek, siyah-beyazlı yönetimden bir Türk stoper talep etti. Hürriyet’te yer alan habere göre; bunun ardından Beşiktaşlı kurmaylar Gençlerbirliği'nden Gökhan Gül, Stuttgart'tan Atakan Karazor ve Fortuna Düsseldorf'tan Can Hayri Özkan ile dirsek teması kurdu.