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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri! Fener’e Real Madrid’den dünya yıldızı!

08.09.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’a dair günün transfer iddiaları… Sarı-kırmızılılar, Gedson ısrarını sürdürürken, transferin son gününde Elneny, Diawara, Dieng, Coutinho için nabız yokluyor. Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın stopere yerli bir isim takviyesi istediği öğrenildi.

Fenerbahçe ise Arjantinli Fabricio Bustos için takımına resti çekerken; sarı-lacivertliler, Real Madrid’in Brezilyalı dünya yıldızı için tüm şartları zorluyor. İşte 8 Eylül Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dair transfer haberleri…

15 MİLYON AVRO ŞARTI

Benfica, Gedson Fernandes için dünyaları istiyor. Akşam’daki habere göre; genç orta saha için istenen rakam ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, masadan kalkmazken, rakamın düşürülmesi ve ödeme planıyla ilgili ayrıntıların görüşüldüğü kaydedildi.

BUSTOS İÇİN SON HAMLE

BUSTOS İÇİN SON HAMLE
Arjantinli yıldız Fabricio Bustos’un, Independiente'ye "3 ay sonra bedavaya giderim" resti çekmesinin ardından Fenerbahçe yönetimi bu transfer için son hamlesini yaptı. Fanatik’teki habere göre; kırmızı-beyazlılar’a 3 milyon avro teklif veren sarı-lacivertliler, cevap için akşama kadar süne tanındı.

FENER’E DÜNYA YILDIZI

FENER’E DÜNYA YILDIZI
Fenerbahçe transfer sezonunu Real Madrid’in Brezilyalı dünya yıldızıyla noktalamayı istiyor. Fotomaç’ın iddiasına göre; sarı-lacivertli yönetim, Real Madrid'deki geleceği tartışılan Brezilyalı sol bek Marcelo Vieira da Silva Júnior için tüm şartları zorluyor.

SON DAKİKA SÜRPRİZİ

SON DAKİKA SÜRPRİZİ
Teknik direktör Sergen Yalçın, uzun lig maratonunu düşünerek, siyah-beyazlı yönetimden bir Türk stoper talep etti. Hürriyet’te yer alan habere göre; bunun ardından Beşiktaşlı kurmaylar Gençlerbirliği'nden Gökhan Gül, Stuttgart'tan Atakan Karazor ve Fortuna Düsseldorf'tan Can Hayri Özkan ile dirsek teması kurdu.

GALATASARAY’DAN SON GÜN OPERASYONU

GALATASARAY’DAN SON GÜN OPERASYONU
Sarı-kırmızılılarda transfer harekatı bu gece son ana kadar sürece. Galatasaray'ın gündeminde sürpriz isimler de bulunuyor. Fanatik’te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Elneny ile anlaşmaya vardı, Arsenal ile pazarlık devam ediyor. Diawara'nın kiralanması için Roma ile görüşme hâlinde olan Aslan, bunun dışında Dieng'in ödeme takviminde pürüz çıksa da temaslarını bitirmedi. Transferi zora girse de son ana kadar beklenecek. 5. sürpriz aday ise Coutinho… Yıldız futbolcunun Katalan ekibi Barcelona'dan kiralanması gündeme geldi.
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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