Galatasaray fırsat tepmedi, zirve yarışı kızıştı! Sarı-Kırmızılar Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti

3 DAKİKADA 2 GOL

Maçın ikinci bölümünde oyuna daha hakim olan taraf Galatasaray olurken, Sarı-Kırmızılılar 3 dakikada 2 gol buldu. Dakikalar 61'i gösterirken Kerem Demirbay'ın asistinde Zaha hem kendisinin hem takımının 2. golünü atarken, 64. dakikada bu kez Zaha'nın asistinde Kaan Ayhan skoru 3-0'a getirdi.