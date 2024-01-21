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  4. Galatasaray fırsat tepmedi, zirve yarışı kızıştı! Sarı-Kırmızılar Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti

Galatasaray fırsat tepmedi, zirve yarışı kızıştı! Sarı-Kırmızılar Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.01.2024 21:00 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 21. haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada fırsat tepmedi ve zirve ile puanları eşitledi. İşte detaylar...

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor sahasında ezeli rakiplerinden Galatasaray'ı konuk etti. Kritik mücadelede Galatasaray rakibini 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı-Kırmızılılar ayrıca Fenerbahçe'nin Samsunspor'la berabere kaldığı maçın ardından deplasmanda kazanarak Süper Lig'deki liderlik mücadelesinde eşitliği yakalamış oldu.

Canlı Skor

ZAHA PERDEYİ AÇTI

ZAHA PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmada dakikalar 13'ü gösterirken Barış Alper Yılmaz sağ çizgiden içeri çevirdi, top Zaha'nın biraz gerisinde kalsa da Fildişili yıldız yarım voleyle şık bir gole imza attı.

DİREK İZİN VERMEDİ

DİREK İZİN VERMEDİ

33' Kaan Ayhan sol kanattan yaptığı ortada Mertens kafayı vurdu, ancak direk gole izin vermedi.

İKİNCİ KEZ DİREK

İKİNCİ KEZ DİREK

Kerem sağ kanattan korneri pasla kullandı, Mertens ortaladı, Sanchez kafayı vurdu ancak top direkten dışarda.

3 DAKİKADA 2 GOL

3 DAKİKADA 2 GOL

Maçın ikinci bölümünde oyuna daha hakim olan taraf Galatasaray olurken, Sarı-Kırmızılılar 3 dakikada 2 gol buldu. Dakikalar 61'i gösterirken Kerem Demirbay'ın asistinde Zaha hem kendisinin hem takımının 2. golünü atarken, 64. dakikada bu kez Zaha'nın asistinde Kaan Ayhan skoru 3-0'a getirdi.

TRABZONSPOR'UN TEK GOLÜ ENİS'TEN

TRABZONSPOR'UN TEK GOLÜ ENİS'TEN

Ev sahibi ekibin tek sayısını 79. dakikada Enis Destan kaydetti.

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