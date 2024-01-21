Galatasaray fırsat tepmedi, zirve yarışı kızıştı! Sarı-Kırmızılar Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor sahasında ezeli rakiplerinden Galatasaray'ı konuk etti. Kritik mücadelede Galatasaray rakibini 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sarı-Kırmızılılar ayrıca Fenerbahçe'nin Samsunspor'la berabere kaldığı maçın ardından deplasmanda kazanarak Süper Lig'deki liderlik mücadelesinde eşitliği yakalamış oldu.
Karşılaşmada dakikalar 13'ü gösterirken Barış Alper Yılmaz sağ çizgiden içeri çevirdi, top Zaha'nın biraz gerisinde kalsa da Fildişili yıldız yarım voleyle şık bir gole imza attı.
33' Kaan Ayhan sol kanattan yaptığı ortada Mertens kafayı vurdu, ancak direk gole izin vermedi.
Kerem sağ kanattan korneri pasla kullandı, Mertens ortaladı, Sanchez kafayı vurdu ancak top direkten dışarda.
Maçın ikinci bölümünde oyuna daha hakim olan taraf Galatasaray olurken, Sarı-Kırmızılılar 3 dakikada 2 gol buldu. Dakikalar 61'i gösterirken Kerem Demirbay'ın asistinde Zaha hem kendisinin hem takımının 2. golünü atarken, 64. dakikada bu kez Zaha'nın asistinde Kaan Ayhan skoru 3-0'a getirdi.
Ev sahibi ekibin tek sayısını 79. dakikada Enis Destan kaydetti.