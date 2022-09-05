Galatasaray Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti! Aslan son dakikalarda güldü

Süper Lig'de heyecan 5. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray sahasında Gaziantep Fk'yı konuk etti. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Ev sahibi ekibin golü 36. dakikada Gomis ve 90+1. dakikada Kitsou'dan (k.k) geldi, konuk ekibin tek golünü ise mücadelenin 27. dakikasında Sagal kaydetti. Bu sonuçla Gaziantep FK 10 puanda kalırken, Galatasaray puanını 10'a yükseltti.

Galatasaray Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olurken, Gaziantep FK sahasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u ağırlayacak.

KIRMIZI KART ÇIKTI!

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı karşılaşmanın 31. dakikasında gördüğü sarı kartın ardından 45. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Sarı-Kırmızılılar mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

PENALTI KAÇTI!

Karşılaşmanın 71. dakikasında yeni transferlerden Dries Mertens'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanırken, topun başına geçen Gomis penaltıdan faydalanamadı.

GALATASARAY BU SEZON EVİNDE İLK KEZ KAZANDI

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasıyla Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Nef Stadyumu’nda ilk kez kazandı. Sarı-kırmızılılar daha önce evinde oynadığı Giresunspor’a kaybetmişti. Bu sezon evinde daha önce Giresunspor ile karşılaşan ve 1-0 mağlup ayrılan Galatasaray böylece Nef Stadyumu’nda oynadığı 2. maçında ilk galibiyetini elde etti.

OKAN BURUK SARI KART GÖRDÜ!

Özellikle karşılaşmanın ilk yarısının son anlarına girilirken tansiyon hayli yükseldi. Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği kararlara sert bir şekilde itiraz eden Okan Buruk bu tepkileri sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ine göre Gaziantep FK karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, forvette Haris Seferovic’in yerine Bafetimbi Gomis’e görev verdi. Gomis bu sezon ilk kez 11’de başlarken, Seferovic de ilk kez yedek kulübesinde oturdu.

Sarı-kırmızılılarda tedavisinin ardından takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö ile Christian Luyindama, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan, 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

LEO DUBOIS İLK KEZ 21 KİŞİLİK KADRODA

Yazın kamp döneminde Fiorentina ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Fransız sağ bek Leo Dubois, iyileşmesinin ardından geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlamıştı. Dubois, Gaziantep FK mücadelesiyle ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasına Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis 11’i ile başladı.

Sarı-kırmızılılarda; Okan Kocuk, Leo Dubois, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman ve Kazımcan Karataş ise yedeklerde bekledi.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR STADI DOLDURDU

Galatasaray taraftarı, Gaziantep FK maçına yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar stadın büyük çoğunluğunu doldururken, konuk ekip taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı. Sarı-kırmızılı tribünler, mücadele öncesinde tezahüratlarla takımlarını karşılaşmaya hazırladı. Taraftarlar, maç öncesinde ayrıca Teknik Direktör Okan Buruk’a sevgi gösterisinde bulundu. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan silahlı saldırıya karşı farkındalık oluşturmak için maç 1 dakika geç başladı.