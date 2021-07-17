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Galatasaray, Ghezzal ile anlaşma sağladı

17.07.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limit sıkıntısı sorunu olan siyah beyazlılar, yıllık 2.5 milyon Euro’dan yukarı çıkamayınca ibre sarı kırmızılılara döndü. 29 yaşındaki Cezayirli, 2 milyon 650 bin Euro artı performans bonuslarını kabul etti.

Galatasaray Başkanı Elmas, Beşiktaş Başkanı Çebi'nin çağrısına Rosier ekseninde yanıt verirken Ghezzal'ın tutumu, transferin yönünü değiştirdi. Siyah-beyazlıların yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği Cezayirli oyuncuya kanca atan Aslan, transferde mutlu sona ulaştı. Limit sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'ın yıllık 2.5 milyon Euro'dan yukarı çıkamaması, Ghezzal'ın menajerinin bu rakamı reddetmesi ve Galatasaray'ın limit konusunda daha rahat olması, ibreyi Cimbom'a çevirdi.

PSV'YE KARŞI OYNAYABİLİR

29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 2 milyon 650 bin Euro yıllık garanti ücret ve performans bonusları içeren bir teklif karşılığı anlaşan Galatasaray, Leicester City ile de bonservis için 2 milyon Euro peşin artı 1'er milyon Euro'dan 2 taksit olmak üzere toplam 4 milyon Euro'ya el sıkıştı. Bu transferin sonuçlanması için geri sayıma geçen Galatasaray, İngiltere'den onay aldığı anda; PSV Eindhoven ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları için UEFA'ya verilecek listeye Ghezzal'ın ismini ekleyecek.

TARAFTARLAR ADETA ÇILDIRDI

Beşiktaşlı taraftarların bu haber sonrasında çok sinirlendiği görüldü. Twitter'da bir kampanya başlatan siyah-beyazlılar, Ghezzal'a menajerini değiştirmesini ve Beşiktaş'a gelmesi için mesajlar yağdırdı.

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Konyaspor -> Antalyaspor Bonservis: Bedelsiz
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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