Galatasaray, göz doldurmaya devam ediyor! Avrupa Ligi'nde istatistikleri altüst etti

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı İngiliz devi Tottenham'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti. Avrupa'daki namağlup ünvanını koruyan Galatasaray, dikkat çeken birçok istatistiğe imzasını attı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 18 müsabakanın 16'sında mağlup olmadı. Sarı - kırmızılılar 2021-2022 sezonuyla başlayan bu süreçte söz konusu karşılaşmaların 9'unu kazanırken 7'sinden de sahadan beraberlikle ayrıldı.
İngiliz takımlarıyla yaptığı 24 maçta 5. kez kazanan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde istatistikleri altüst etti.