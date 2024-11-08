Galatasaray, göz doldurmaya devam ediyor! Avrupa Ligi'nde istatistikleri altüst etti

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı İngiliz devi Tottenham'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti. Avrupa'daki namağlup ünvanını koruyan Galatasaray, dikkat çeken birçok istatistiğe imzasını attı.

SON 18 MAÇIN 16'SINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 18 müsabakanın 16'sında mağlup olmadı. Sarı - kırmızılılar 2021-2022 sezonuyla başlayan bu süreçte söz konusu karşılaşmaların 9'unu kazanırken 7'sinden de sahadan beraberlikle ayrıldı.

İSTATİSTİKLERİ ALTÜST ETTİ

İngiliz takımlarıyla yaptığı 24 maçta 5. kez kazanan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde istatistikleri altüst etti.