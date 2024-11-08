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  4. Galatasaray, göz doldurmaya devam ediyor! Avrupa Ligi'nde istatistikleri altüst etti

Galatasaray, göz doldurmaya devam ediyor! Avrupa Ligi'nde istatistikleri altüst etti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.11.2024 20:34
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken, 4. hafta maçları dün oynanan 17 karşılaşmayla sona erdi. Haftayı 3. sırada tamamlayarak Avrupa'da fırtına gibi esen Okan Buruk'un Galatasaray'ı Premier Lig devlerinden Tottenham'ı mağlup etmesiyle çarpıcı istatistiklere adını yazdırdı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı İngiliz devi Tottenham'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti. Avrupa'daki namağlup ünvanını koruyan Galatasaray, dikkat çeken birçok istatistiğe imzasını attı.

SON 18 MAÇIN 16'SINI KAYBETMEDİ

galatasaray-tottenham-i-yikti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 18 müsabakanın 16'sında mağlup olmadı. Sarı - kırmızılılar 2021-2022 sezonuyla başlayan bu süreçte söz konusu karşılaşmaların 9'unu kazanırken 7'sinden de sahadan beraberlikle ayrıldı.

İSTATİSTİKLERİ ALTÜST ETTİ

4-Paok

İngiliz takımlarıyla yaptığı 24 maçta 5. kez kazanan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde istatistikleri altüst etti.

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İŞTE GALATASARAY'IN AVRUPA İSTATİSTİKLERİ

En fazla büyük şans yaratan takım. (En yakın rakibi 9 pozisyon uzaklıkta)

En fazla büyük şans yaratan takım. (En yakın rakibi 9 pozisyon uzaklıkta)

En fazla büyük şans kaçıran takım.

En fazla büyük şans kaçıran takım.

En fazla başarılı orta yapan takım.

En fazla başarılı orta yapan takım.

En fazla şut atan takım

En fazla şut atan takım

En fazla isabetli şut atan takım

En fazla isabetli şut atan takım
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