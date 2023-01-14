Galatasaray Hatayspor maçını spor yazarları değerlendirdi! "İçine şampiyonluk ruhu kaçmış, yeni imparator"

Çok garip, herkes 'İcardi gol attı mı?' diye soruyor, hayır atmadı. 'Asist yaptı mı?' diye soruyor, onu da yapmadı ama Galatasaray'ın ilk yarıdaki 3 golünde de İcardi olayların içinde. Arjantinli ya asist öncesi pası verdi ya da kafa topunda rakibi bozdu ve çok etkili oldu. Galatasaray'da dostluk da çok iyi. Gomis'in attığı 4. golden sonra ona büyük şevkle koşan İcardi. Gomis oyuna giriyor, en ufak afra tafra yok, diğerleri de öyle. Sonuçta G.Saray, rahat kazandı ve devreyi lider kapattı.