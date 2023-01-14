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  4. Galatasaray Hatayspor maçını spor yazarları değerlendirdi! "İçine şampiyonluk ruhu kaçmış, yeni imparator"

Galatasaray Hatayspor maçını spor yazarları değerlendirdi! "İçine şampiyonluk ruhu kaçmış, yeni imparator"

14.01.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekip rakibini 4-0 mağlup etmeyi başarırken, bu sonuçla Sarı-Kırmızılılar liderliğini perçinledi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 19. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, karşılaşmanın ardından ünlü spor yazarları maça dair değerlendirmelerde bulundu.

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HAKEMİN YAPTIĞI EN BÜYÜK HATA... (ERMAN TOROĞLU / SABAH)

Galatasaray'da sahaya çıkan kadro ufak ufak şekilleniyor. Birbirlerini iyi tanımaya başladılar, onun için de rahat oynuyorlar. Tabi burada önemli olan; rakipleri Galatasaray'a karşı nasıl oynayacak? Eğer Galatasaray'a karşı hücum oynarsan, sarı-kırmızılılar senin arka tarafına kolay ulaşır. Bu durumda da iyi işler yaparlar, çünkü akıllı ve çabuk adamları var. Böyle bir takıma karşı 30-35 metrede takım olarak iyi defans yapacaksın, aldığın toplarla çabucak çıkacaksın, o zaman pozisyon yakalayabilirsin.

Hatayspor dün bunu yapmaya çalıştı ama yapamadı. Çünkü ellerinde İcardi ayarında bir futbolcuları yoktu. İcardi ne mi yaptı? Net iki gol attırdı… Galatasaray'ın attığı ikinci golde İcardi araya öyle bir top bıraktı ki sol açıktaki arkadaşına, bütün defans oyundan düştü. O gelen topu da Dubois çok güzel ortaladı, Mata'ya sadece kafayı vurmak kaldı. Yani; 100 üzerinden değerlendirecek olursak golün yüzde 50'si İcardi'nin, yüzde 30'u ortayı yapan Dubois'in, yüzde 20'si ise topu filelere gönderen Mata'nındı.

KADİR SAĞLAM’IN VÜCUT DİLİ ÇOK İYİ (AHMET ÇAKAR / SABAH) 

KADİR SAĞLAM’IN VÜCUT DİLİ ÇOK İYİ (AHMET ÇAKAR / SABAH) 

Galatasaray doludizgin yoluna devam ediyor. Dün gece bir ilk 45 dakika oynadılar ki evlere şenlik. Tabii bu evlere şenlik lafını Hatayspor için söylüyorum. Rakip ceza alanında cirit atmak nedir, rakip ceza alanında ortada sıçan oynamak nedir, Galatasaray bunun acımasız örneklerini gösterdi. Maça golle başladılar. Kerem, rakip defansın kafasından seken topla soldan ilerledi, çok güzel dibine girdi ve Galatasaray'ı öne geçirdi. İkinci gol yine ceza alanı içinde pas trafiği ve pas zamanlaması açısından örnek niteliğindeydi. İcardi, Dubois'e bıraktı, o da Mata'ya 'al da at' dedi. Aslında devre 1-0 bitecekken uzatmalarda Mata'nın attığı ikinci golle birlikte maç kopuverdi.

Çok garip, herkes 'İcardi gol attı mı?' diye soruyor, hayır atmadı. 'Asist yaptı mı?' diye soruyor, onu da yapmadı ama Galatasaray'ın ilk yarıdaki 3 golünde de İcardi olayların içinde. Arjantinli ya asist öncesi pası verdi ya da kafa topunda rakibi bozdu ve çok etkili oldu. Galatasaray'da dostluk da çok iyi. Gomis'in attığı 4. golden sonra ona büyük şevkle koşan İcardi. Gomis oyuna giriyor, en ufak afra tafra yok, diğerleri de öyle. Sonuçta G.Saray, rahat kazandı ve devreyi lider kapattı.

KİM TUTAR SENİ (ŞANSAL BÜYÜKA / MİLLİYET) 

KİM TUTAR SENİ (ŞANSAL BÜYÜKA / MİLLİYET) 

Galatasaray haklı olarak havalı - civalı - fiyakalı bir başlangıç yaptı… Üstelik zirve yapmış özgüveni ile… Galatasaray‘da tribünlerden başlayarak sahaya kadar yayılan “Fenerbahçe morali“ her dakika, her saniye çok ciddi anlamda hissedildi… Bu maçta özellikle ilk yarıda şunu gördük; İcardi, sadece gol atan bir merkez santrfor olmanın yanında, hücum bölgesini müthiş organize etti… Çok etkili servisler yaptı…

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