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Galatasaray, Icardi transferinde mutlu sona ulaştı! Gece yarısı ortalık yıkıldı

26.08.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Icardi için gece yarısı flaş bir iddia ortaya atıldı. Belotti'nin tercihini Roma'dan yana kullanmasından sonra Icardi için girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılılar bu transferi bitirme aşamasına geldi. Fransız basınında yer alan habere göre; Galatasaray Icardi'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Galatasaray taraftarı gece yarısı Fransız basınında çıkan bu haberlere ayaklandı. Belotti ve Icardi ile ilgilenen sarı-kırmızılılarda Icardi transferi bitme noktasına geldi. Bir dönem dünyanın en iyi forvetleri arasında gösterilen Arjantinli yıldız oyuncunun 1 yıllığına Galatasaray'a kiralanmak üzere olduğu yazıldı.

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

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Fransız basını dün gece yarısı bombayı patlattı. Haberde, 29 yaşındaki dünyaca ünlü golcünün Galatasaray'a gelmeye ikna olduğu belirtildi. Icardi'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere olan Galatasaray'ın maaş olarak 3 milyon Euro ödeyeceği aktarıldı.

WANDA NARA ANLAŞMAYI KABUL ETTİ

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Bir süredir Paris Saint-Germain ve Icardi'nin menajeri Wanda Nara ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı.

WANDA NARA VE ICARDI FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi galatasaray yaşında galatasaray taraftar
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