Galatasaray, Icardi transferinde mutlu sona ulaştı! Gece yarısı ortalık yıkıldı

Galatasaray taraftarı gece yarısı Fransız basınında çıkan bu haberlere ayaklandı. Belotti ve Icardi ile ilgilenen sarı-kırmızılılarda Icardi transferi bitme noktasına geldi. Bir dönem dünyanın en iyi forvetleri arasında gösterilen Arjantinli yıldız oyuncunun 1 yıllığına Galatasaray'a kiralanmak üzere olduğu yazıldı.

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

Fransız basını dün gece yarısı bombayı patlattı. Haberde, 29 yaşındaki dünyaca ünlü golcünün Galatasaray'a gelmeye ikna olduğu belirtildi. Icardi'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere olan Galatasaray'ın maaş olarak 3 milyon Euro ödeyeceği aktarıldı.

WANDA NARA ANLAŞMAYI KABUL ETTİ

Bir süredir Paris Saint-Germain ve Icardi'nin menajeri Wanda Nara ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı.