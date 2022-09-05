Galatasaray, Icardi transferinde mutlu sona ulaştı! İşte geliş tarihi

Galatasaray'ın haftalardır uğraştığı Icardi transferinde artık sona gelindi. Seferovic'in yanına yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Icardi ile her konuda anlaşmaya vardı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG forması giyen Icardi, takımdan ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutacak.

KADROYA BİLDİRİLMEDİ

PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ne verdiği listede yer almayan Icardi'nin transferi gayrıresmi olarak açıklanmış oldu. Takımda düşünülmeyen Arjantinli yıldız Galatasaray ile her konuda anlaşma sağladı.

MAAŞI BELLİ OLDU

PSG'den 8 milyon Euro kazanan Icardi'nin maaşının büyük çoğunluğunu Fransız kulübü ödeyecek. Galatasaray'ın sadece 3 milyon Euro ödeyeceği yıldız oyuncu için yapılan anlaşma sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük alkış topladı. Icardi'nin, Çarşamba gününe kadar Sarı-Kırmızılı kulübe imza atacağı bilgisine ulaşıldı.