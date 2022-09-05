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Galatasaray, Icardi transferinde mutlu sona ulaştı! İşte geliş tarihi

05.09.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Mauro Icardi transferi mutlu sona bitti. İki tarafın her konuda anlaşma sağladığı belirtilirken, yıldız oyuncunun maaşı da belli oldu. PSG ile tüm pürüzlerin giderilmesinin ardından yıldız oyuncu İstanbul'a davet edildi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Galatasaray'ın haftalardır uğraştığı Icardi transferinde artık sona gelindi. Seferovic'in yanına yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Icardi ile her konuda anlaşmaya vardı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG forması giyen Icardi, takımdan ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutacak.

KADROYA BİLDİRİLMEDİ

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PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ne verdiği listede yer almayan Icardi'nin transferi gayrıresmi olarak açıklanmış oldu. Takımda düşünülmeyen Arjantinli yıldız Galatasaray ile her konuda anlaşma sağladı.

MAAŞI BELLİ OLDU

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PSG'den 8 milyon Euro kazanan Icardi'nin maaşının büyük çoğunluğunu Fransız kulübü ödeyecek. Galatasaray'ın sadece 3 milyon Euro ödeyeceği yıldız oyuncu için yapılan anlaşma sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük alkış topladı. Icardi'nin, Çarşamba gününe kadar Sarı-Kırmızılı kulübe imza atacağı bilgisine ulaşıldı.

WANDA NARA VE ICARDI FOTOĞRAFLARI

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