Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası! Sahada 2 Türk oyuncuyla oynayınca...

Galatasaray-Gaziantep FK maçı olaylı bitti. Sarı-kırmızılılar, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterirken sosyal medyada ise farklı bir konu tartışılır hale geldi. Galatasaray'ın maçın bir bölümünü 2 Türk oyuncuyla oynaması kafaları karıştırdı.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'IN BAŞINA GELMİŞTİ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminde yine benzer bir hadise meydana gelmişti. Siyah-beyazlıların Karagümrük ile oynadığı maçta Salih Uçan kırmızı kart görmüş ve Beşiktaş sahada 2 Türk oyuncuyla yer almıştı. Sergen Yalçın ise hemen Necip Uysal'ı oyuna sokarak, sahadaki Türk sayısını 3'e yükseltmişti. Yalçın maç sonunda yaptığı açıklamada, "Dördüncü hakeme 'Türk oyuncu mu sokmalıyız?' diye sorduk. O da bize 'Sahada Üç Türk olmalı' deyince Necip'i oyuna aldık' demişti.

KURAL ORTAYA ÇIKTI!

Fakat kural ortaya çıktı. Kurala göre; Galatasaray bir hata yapmadı. Sahada 2 Türk olmasının değil; 8'den fazla yabancı olmaması önemli. Eğer takım 9 kişi kalırsa sahada tek bir Türk oyuncu da yer alabilir.