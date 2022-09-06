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Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası! Sahada 2 Türk oyuncuyla oynayınca...

06.09.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray-Gaziantep FK maçını 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar için sosyal medyada hükmen mağlubiyet iddiası yer aldı. Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesiyle sarı-kırmızılılar sahada bir süre 2 Türk oyuncuyla oynadı. TFF'nin normal kurallarında sahada 3 Türk oyuncunun yer alması yazdığı için sosyal medya karıştı.

Galatasaray-Gaziantep FK maçı olaylı bitti. Sarı-kırmızılılar, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterirken sosyal medyada ise farklı bir konu tartışılır hale geldi. Galatasaray'ın maçın bir bölümünü 2 Türk oyuncuyla oynaması kafaları karıştırdı.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'IN BAŞINA GELMİŞTİ

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminde yine benzer bir hadise meydana gelmişti. Siyah-beyazlıların Karagümrük ile oynadığı maçta Salih Uçan kırmızı kart görmüş ve Beşiktaş sahada 2 Türk oyuncuyla yer almıştı. Sergen Yalçın ise hemen Necip Uysal'ı oyuna sokarak, sahadaki Türk sayısını 3'e yükseltmişti. Yalçın maç sonunda yaptığı açıklamada, "Dördüncü hakeme 'Türk oyuncu mu sokmalıyız?' diye sorduk. O da bize 'Sahada Üç Türk olmalı' deyince Necip'i oyuna aldık' demişti.

KURAL ORTAYA ÇIKTI!

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Fakat kural ortaya çıktı. Kurala göre; Galatasaray bir hata yapmadı. Sahada 2 Türk olmasının değil; 8'den fazla yabancı olmaması önemli. Eğer takım 9 kişi kalırsa sahada tek bir Türk oyuncu da yer alabilir.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇINDAN KARELER

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