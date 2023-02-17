Galatasaray iddiaları sonrası Angel Di Maria'dan açıklama! Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk transfer ateşini yaktı... Taraftar çıldırdı

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray ligdeki liderliğini sürdürüyor. Transferin son günlerine girilirken temaslarını hızlandıran ve birçok yıldızın ismi Sarı-Kırmızılılar ile anılmaya devam ederken, taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerin başında Juventus'un yıldız oyuncusu Angel Di Maria geliyor.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Di Maria için bir dizi görüşmelerde bulduğu iddiası gündeme bomba gibi düşerken, 35 yaşındaki oyuncudan da beklenmedik bir açıklama geldi.
Angel Di Maria, ESPN'ye yaptığı açıklamada oldukça dikkat çeken ifadeler kullanırken, "Juventus'da mutluyum. Kulübün bu dönemde bazı sıkıntıları var. Henüz Juventus veya başka bir kulüple görüşmem olmadı. Henüz düşünme aşamasındayım. İlerde ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Dünya Kupası'nı kazanmalarıyla ilgili konuşan Di Maria, "Tüm o anları yaşadığıma inanamadım. Sanki her şey hayalmiş gibiydi. Her şey inanılmazdı." şeklinde konuştu.
Arjantinli yıldız yaptığı açıklama, "Artık bir sonraki Dünya Kupası'nı hayal etmiyorum. Bir sonraki Copa America'da oynayabileceğime inanıyorum. Mümkün olan her şeyi yaparak orada olmak istiyorum. Bu yüzden de Avrupa'da oynamaya devam etmem çok önemli." şeklinde konuşurken, bu sözler Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça heyecanlandırdı.
Tüm bu gelişmeler Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça heyecanlandırırken, Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk'tan da flaş bir hamle geldi. Okan Buruk'un oğlu, sosyal medya hesabından ismi Galatasaray ile anılan Eden Hazard ve Angel Di Maria' yı takibe aldı. Bu durum kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.