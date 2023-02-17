Galatasaray iddiaları sonrası Angel Di Maria'dan açıklama! Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk transfer ateşini yaktı... Taraftar çıldırdı

"AVRUPA'DA KALMAM LAZIM"

Arjantinli yıldız yaptığı açıklama, "Artık bir sonraki Dünya Kupası'nı hayal etmiyorum. Bir sonraki Copa America'da oynayabileceğime inanıyorum. Mümkün olan her şeyi yaparak orada olmak istiyorum. Bu yüzden de Avrupa'da oynamaya devam etmem çok önemli." şeklinde konuşurken, bu sözler Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça heyecanlandırdı.