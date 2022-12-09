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  4. Galatasaray idmanında elektrik kesildi, Okan Buruk o günü hatırlattı! Tüm takım kahkahaya boğuldu

Galatasaray idmanında elektrik kesildi, Okan Buruk o günü hatırlattı! Tüm takım kahkahaya boğuldu

09.12.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Galatasaray, çalışmalarını Antalya'da sürdürürken gerçekleştirilen son antrenmanda oldukça ilginç bir an yaşandı. Günün ikinci antrenmanında çalışıldığı esnada tesisin ışıkları bir anda sönerken, Okan Buruk'tan hiç beklenmedik bir çıkış geldi. İşte detaylar...

Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arayı 8-16 Aralık tarihleri arasında Antalya’da bulunan Cullinan Belek’te gerçekleştirirken, daha önce yaptığı hazırlık maçlarında Rayo Vallecano ve Villarreal'e mağlup olmuştu.

Kamp boyunca da 2 hazırlık maçı oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar , 10 Aralık Cumartesi günü Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile, ikinci hazırlık maçında ise 16 Aralık Cuma günü Fransa'nın Toulouse takımıyla mücadele edecek.

OKAN BURUK ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEDİ Kİ...

OKAN BURUK ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEDİ Kİ...

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı-Kırmızılılar'da dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda oldukça ilginç bir an yaşandı. Düzenlenen antrenmanın bir bölümünde ışıklar bir anda giderken futbolcular şaşkına döndü, tam da bu esnada teknik direktör Okan Buruk, “Çimleri sulayın da kayalım” dediği ve bu sözlerin bütün takımı güldürdüğü iddia edildi.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME...

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME...

Hatırlanacağı gibi 2011-2012 sezonunda bir sezonluk olmak üzere play-off uygulaması gelmiş, ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar Şampiyonluk Grubu'nda şampiyon olmak için yeniden mücadele etmişlerdi. Tüm ülkenin nefesini tutarak izlediği maçta Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kalmış, Fatih Terim ve öğrencileri mutlu sona ulaşarak ezeli rakibinin sahasında kupa kaldırmıştı.

Kupa seremonisi öncesi Fenerbahçe yönetimi ezeli rakibinin sahasında kupa kaldırmasının önüne geçmek için çimleri ıslatarak stat ışıklarını kapatmıştı.

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