Galatasaray idmanında elektrik kesildi, Okan Buruk o günü hatırlattı! Tüm takım kahkahaya boğuldu

OKAN BURUK ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEDİ Kİ...

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı-Kırmızılılar'da dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda oldukça ilginç bir an yaşandı. Düzenlenen antrenmanın bir bölümünde ışıklar bir anda giderken futbolcular şaşkına döndü, tam da bu esnada teknik direktör Okan Buruk, “Çimleri sulayın da kayalım” dediği ve bu sözlerin bütün takımı güldürdüğü iddia edildi.