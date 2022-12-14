Galatasaray ile anılan Cristiano Ronaldo, güvenlik kamerasına yakalandı! Havalimanı'nda ailesiyle birlikte görüntülendi...

GALATASARAY İLE ANILDI

Bonservisi elinde olan Cristiano Ronaldo'nun adı birçok kez Galatasaray ile anıldı. Hatta sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bir basın toplantısında Ronaldo konusuna değinmiş ve topu ikinci başkan Metin Öztürk'e atmıştı.