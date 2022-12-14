Galatasaray ile anılan Cristiano Ronaldo, güvenlik kamerasına yakalandı! Havalimanı'nda ailesiyle birlikte görüntülendi...

Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla elenen Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu oldu. Şu an takımsız durumda bulunan Ronaldo için birçok iddia ortaya atılıyor...
Bonservisi elinde olan Cristiano Ronaldo'nun adı birçok kez Galatasaray ile anıldı. Hatta sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bir basın toplantısında Ronaldo konusuna değinmiş ve topu ikinci başkan Metin Öztürk'e atmıştı.
Dünya Kupası'nda Fransa ile antrenmanlarda sakatlanan Real Madrid'in golcüsü Benzema'nın yerine İspanyol devine transfer olacağı konuşulan Ronaldo için herhangi bir yalanlama gelmemesi iddiaları güçlendiriyor.
Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından ailesiyle birlikte özel uçağıyla Portekiz'e dönen Ronaldo, güvenlik kameralarına yakalandı. Gizli bir yolculuk yaptığı anlaşılan Ronaldo'nun tüm ailesini Portekiz'e getirmesi Sporting Lizbon iddialarını gündeme getirdi.