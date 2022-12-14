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Galatasaray ile anılan Cristiano Ronaldo, güvenlik kamerasına yakalandı! Havalimanı'nda ailesiyle birlikte görüntülendi...

14.12.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılarak takımsız kalan Cristiano Ronaldo için her gün ayrı bir iddia ortaya atılıyor. Ülkemiz takımlarından Galatasaray ile de adı anılan Ronaldo özel uçakla Lizbon'da görüntülendi. Kariyerine başladığı Sporting Lizbon'a döneceği iddia edilen Ronaldo'nun o anları güvenlik kamerasına takıldı. Gizli bir yolculuk yapan Ronaldo'nun ailesiyle birlikte ülkesine döndüğü anlaşıldı.

Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla elenen Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu oldu. Şu an takımsız durumda bulunan Ronaldo için birçok iddia ortaya atılıyor...

İŞTE TÜM DETAYLAR

GALATASARAY İLE ANILDI

GALATASARAY İLE ANILDI

Bonservisi elinde olan Cristiano Ronaldo'nun adı birçok kez Galatasaray ile anıldı. Hatta sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bir basın toplantısında Ronaldo konusuna değinmiş ve topu ikinci başkan Metin Öztürk'e atmıştı.

REAL MADRID İLE ANLAŞACAK DENİYOR...

REAL MADRID İLE ANLAŞACAK DENİYOR...

Dünya Kupası'nda Fransa ile antrenmanlarda sakatlanan Real Madrid'in golcüsü Benzema'nın yerine İspanyol devine transfer olacağı konuşulan Ronaldo için herhangi bir yalanlama gelmemesi iddiaları güçlendiriyor.

RONALDO, HAVALİMANI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ

RONALDO, HAVALİMANI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ

Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından ailesiyle birlikte özel uçağıyla Portekiz'e dönen Ronaldo, güvenlik kameralarına yakalandı. Gizli bir yolculuk yaptığı anlaşılan Ronaldo'nun tüm ailesini Portekiz'e getirmesi Sporting Lizbon iddialarını gündeme getirdi.

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Cristiano Ronaldo Manchester United Sporting Lizbon galatasaray dünya kupası manchester 10

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