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Galatasaray'ın 1-0'lık Kasımpaşa galibiyeti sonrası spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi! "Galatasaray Fenerbahçe'yi dibe itiyor"

12.03.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 25. haftası sonrası uzun bir aranın ardından lige Kasımpaşa mücadelesi ile dönen Galatasaray, kaldığı yerden devam ederken rakibini 1-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırarak liderliğini perçinledi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini yeni transfer Zaniolo'nun attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başarırken, kırılması zor bir rekora da imza attı. Sarı-Kırmızılılar bu skorla birlikte Süper Lig'de üst üste 14. galibiyetini alırken, Beşiktaş'ın 59/60 sezonundaki 13 maçlık rekorunu kırdı ve tarihe geçti.

Liderliğini perçinleyen Sarı-Kırmızılılar maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 9'a yükseltirken, mücadelenin ardından spor yazarları maça dair değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O YAZILAR...

"OKAN BURUK'A ÇOK YAKIŞTI" (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)

"OKAN BURUK'A ÇOK YAKIŞTI" (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)

"Okan Buruk’u birçok meslektaşından ayıran şey, büyük takım hocalığının ona yıldız futbolculuğundan dolayı otomatik olarak ikram edilmemesi. Buruk’un bu görevi tırnaklarıyla kazıyarak, sonuna kadar hak ederek alması. Galatasaray’ın başına da hem Türkiye Kupası, hem de Süper Lig şampiyonu apoletleriyle geldi. Bu apoletlerin yanına 64 yıllık bir Süper Lig rekoru da ekledi Okan Hoca. Ve onun bu ışıltılı kariyerine bence çok yakıştı bu rekor. Galatasaray’ın harika bir kadrosu var ancak ben yine en büyük krediyi bu otomatik vitesi yaratan Okan Hoca’ya verme taraftarıyım. Tebrikler Okan Buruk."

"VİTAMİNSİZ MAÇ" (ERMAN TOROĞLU / FOTOMAÇ)

"VİTAMİNSİZ MAÇ" (ERMAN TOROĞLU / FOTOMAÇ)

: "Güzel bir maç olacak zannettik ama olmadı. Galatasaray bıraktığımız gibi çıkmadı. Kasımpaşa da fazla bir şey olmayınca vitaminsiz bir maç çıktı ortaya. İlk 40 dakika bu maçta hiçbir şey yok. Galatasaray topla oynuyor görünüyor ama hikaye. Daha sonra zorlana zorlana 2 pozisyon var İcardi ile yakalanan, onlar da aman aman pozisyon değil Galatasaray lehine. İkinci yarı, yeni transfer Nicolo Zaniolo girince biraz kıpırdanma oluyor. Nitekim o arada da bir gol çıkıyor." 

"FENERBAHÇE'Yİ DİBE İTİYOR" (AHMET ÇAKAR / SABAH)

"FENERBAHÇE'Yİ DİBE İTİYOR" (AHMET ÇAKAR / SABAH)

"Galatasaray yine kazandı. Rekorlar kırmaya devam ediyor ve şampiyonluk yarışında her geçen hafta avantaj sağlayıp rakibi Fenerbahçe'yi psikolojik olarak dibe itiyor. İlk yarı Icardi'nin 1-2 pozisyonu var ki zor açıda olmasına rağmen iyi vurdu. İkinci yarı Zaniolo değişikliği geldi. Zaniolo hem gol özelliği hem dripling hem de pas özelliği olan bir futbolcu. Zaten maçın da tek golünün sahibi. Topu kaptı, Raschica'ya attı, Rashica da onun koşu yoluna bırakıp gol atmasını sağladı. Bu çocuk için 'Büyük yetenek ama depresif karakterli' diyorlar. Depresif karakterli mi bilmiyorum ama tutturursa Galatasaray 11'inin en yetenekli futbolcularından biri olup birçok maçın da başrol oyuncusu olabilir." 

"KASIMPAŞA'NIN KİLİDİNİ AÇTI" (LEVENT TÜZEMEN / SABAH)

"KASIMPAŞA'NIN KİLİDİNİ AÇTI" (LEVENT TÜZEMEN / SABAH)

"Galatasaray, Kasımpaşa'yı açabilmek için çok zorlandı. Mertens'in yokluğunda hücum oyuncuları başta Icardi olmak üzere pozisyon üretmekte zorlandı. Okan hoca çare olarak Zaniolo'yu oyuna soktu, Rashica'yı forvet arkasına koydu. Ve bir kez hızlı hücum eden Galatasaray, Zaniolo ile Kasımpaşa kilidini açtı. Zaniolo'nun gelişiyle Galatasaray hücum zenginliği kazandı. İtalyan yıldız topu ayağına her alışında arkadaşlarına etkili paslar attı, kendini rakibe unutturduğu gibi Rashica'nın ve Sacha Boey'in iyi oynamalarını sağladı. Zaniolo çevre kontrolünü mükemmel yapıyor. Topla buluşmadan önce hangi arkadaşı boşta diye bir göz atıyor. Sıkışık oyunu ters tarafa taşıdı, Galatasaray'ın ataklarını başlattı." 

"OYUNUN DENGESİNİ DEĞİŞTİRDİ" (ALİ GÜLTİKEN / SABAH)

"OYUNUN DENGESİNİ DEĞİŞTİRDİ" (ALİ GÜLTİKEN / SABAH)

"Zaniolo ikinci yarı oyuna girdikten kısa bir süre sonra sıkışan oyunun dengesini değiştirdi. Attığı gol çok önemliydi. Getirdiği üç puanın yanında kendisiyle ilgili oluşan beklentilere de çok çabuk pozitif bir şekilde cevap verdi. Bu gol galibiyetin yanında 14 maçlık bir rekor serisini getirmesi açısından da önemliydi. Oyun, sahada genel beklentilere çok cevap veremese de skor, alınan galibiyet, liderliğin devamı ve 14 maçlık galibiyet serisi bunların hepsini geride bırakmak için yeterli." 

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