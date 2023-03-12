Galatasaray'ın 1-0'lık Kasımpaşa galibiyeti sonrası spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi! "Galatasaray Fenerbahçe'yi dibe itiyor"

"OKAN BURUK'A ÇOK YAKIŞTI" (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)

"Okan Buruk’u birçok meslektaşından ayıran şey, büyük takım hocalığının ona yıldız futbolculuğundan dolayı otomatik olarak ikram edilmemesi. Buruk’un bu görevi tırnaklarıyla kazıyarak, sonuna kadar hak ederek alması. Galatasaray’ın başına da hem Türkiye Kupası, hem de Süper Lig şampiyonu apoletleriyle geldi. Bu apoletlerin yanına 64 yıllık bir Süper Lig rekoru da ekledi Okan Hoca. Ve onun bu ışıltılı kariyerine bence çok yakıştı bu rekor. Galatasaray’ın harika bir kadrosu var ancak ben yine en büyük krediyi bu otomatik vitesi yaratan Okan Hoca’ya verme taraftarıyım. Tebrikler Okan Buruk."