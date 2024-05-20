Galatasaray'ın 10 kişilik Fenerbahçe'ye yenilmesinin ardından spor yazarları Sarı-Kırmızılılar'a demediğini bırakmadı! "Sezonun en kötü futbolu"

"YILLARCA UNUTULMAZ" (Halil Özer/Milliyet)

"Öncelikle Fenerbahçeli futbolculara helal olsun diyelim. Kolay değil Galatasaray gibi bir rakip önünde 70 dakika tek bir pozisyon vermeden inanılmaz bir mücadele ile maçı kazanmayı bildiler. Benim için lig aslında Fenerbahçe’nin Sivas önünde son dakikada yediği golden sonra bitmişti. Bu görüşüm aynen devam ediyor. Ama bu maçın şöyle bir önemi vardı. Kimin daha iyi bir takım olduğu... Ve dün sarı-Lacivertliler onca eksiğe rağmen, 21. dakikadaki kırmızı karta rağmen kaliteli bir takım olduğunu gösterdi. Üstelik sadece Djiku’nun kırmızısı değil. İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci gibi iki önemli futbolcudan da yoksun geldi Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe öyle bir direniş gösterdi ki dün sahada yıllarca unutulmaz."