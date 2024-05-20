Galatasaray'ın 10 kişilik Fenerbahçe'ye yenilmesinin ardından spor yazarları Sarı-Kırmızılılar'a demediğini bırakmadı! "Sezonun en kötü futbolu"

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın 1 puan alması halinde şampiyon olacağı derbide Fenerbahçe yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynadığı mücadelede rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyon olmasının önüne geçmiş oldu.
Sarı-Lacivertliler'in uzun yıllar unutulmayacak bu zaferinin ardından spor yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Öncelikle Fenerbahçeli futbolculara helal olsun diyelim. Kolay değil Galatasaray gibi bir rakip önünde 70 dakika tek bir pozisyon vermeden inanılmaz bir mücadele ile maçı kazanmayı bildiler. Benim için lig aslında Fenerbahçe’nin Sivas önünde son dakikada yediği golden sonra bitmişti. Bu görüşüm aynen devam ediyor. Ama bu maçın şöyle bir önemi vardı. Kimin daha iyi bir takım olduğu... Ve dün sarı-Lacivertliler onca eksiğe rağmen, 21. dakikadaki kırmızı karta rağmen kaliteli bir takım olduğunu gösterdi. Üstelik sadece Djiku’nun kırmızısı değil. İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci gibi iki önemli futbolcudan da yoksun geldi Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe öyle bir direniş gösterdi ki dün sahada yıllarca unutulmaz."
"İlk yarıda Fenerbahçe'nin 10 kişi olduğu dakikalarda da Galatasaray'dan daha etkili olduğunu gördük. Fred akıl almaz bir gol kaçırınca soyunma odasına önde gitme şansını teptiler. 2. yarıda da F.Bahçe eksik kalmasını umursamadan, cesur oynadı. Önde bastı, pres yaptı, top kaptı, hücum etti. Futbol adına pozitif ne varsa yapan taraftı. Bunun semeresini de Çağlar'ın golüyle buldu. Fenerbahçe belki yine şampiyon olamayacak ama Galatasaray'ı bu sezon Rams Park'ta yenerek tarihinin en yüksek puanına ulaştı. Şampiyonluk kadar değerli kazanımlar elde etti."
"Mert Hakan’a verilen faul kararı ve Galatasaray’ın kullandığı serbest vuruş, Arda Kardeşler, Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu için iflasın ilanıydı. “Yesene bir gol” gibi bir girişimdi düdüklü adamdan.Biraz daha geri. Dakika 22… Hakemin henüz birinci dakikada çıkartmadığı kartının 12-22’de Djiku’ya toslamasıydı ikinci sarıdan kırmızı. Birinci palavraydı. Uzatmada verilmeyen King’in penaltısı ise kaymaklı ekmek kadayıfı ki, yabancı VAR hakemine afiyet olsun. “Nasıl” değil “ne” olduğu önemliydi derbide. 70 dakika boyunca 10 kişi kalmış Fenerbahçe “ben buraya maçı kazanmaya geldim” dedi… Galatasaray bir puan alıp şampiyonluğu ilan etme modundaydı. Kazanmak istemeyen, kaybeder derbide. Galibiyet on kişilik Fenerbahçe’nin onur skorudur."
"Fenerbahçe daha inanmış, daha isteyen ve "oynayan" takım olarak çıktı sahaya. Kolay değil 50 bin rakip taraftar önünde, "her şeyle" mücadele edeceksiniz. Ders verdiler, konum belirlediler, maç bittiğinde de ilan ettiler; "Ligin ağabeyi biziz…" Sonrası; "Kimin şampiyon olacağını göreceğiz"… Böyle maçların teknik-taktik eleştirisi boşunadır. Elbette planlar vardır saha içinde ama yüreklerin konuştuğu, topa vurduğu, siper olduğu maçlardır bunlar. Yanılmadım; Okan Buruk'un beraberliği önceleyeceğini, oyuncularını da buna göre kurgulayacağını yazdım, söyledim."
"Düşünün ki Livakovic hiç yere yatmadı, en kolay maçını oynadı. Hatta 21. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen hiç oyundan düşmedi İsmail Kartal'ın öğrencileri… İsmail Kartal'ı tebrik etmek lazım. Sezon sonunda gönderileceğini bilmesine rağmen takımını o kadar iyi hazırlamış ki… Dersine o kadar iyi çalışmış ki… Mourinho seslerinin gölgesinde 'gecenin şövalyesi' oldu İsmail Kartal…"