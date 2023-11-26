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Galatasaray'ın 4-0 galibiyeti İngiltere'de korku yarattı! "Uğursuz bir işaret"

26.11.2023 11:18 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başaran Galatasaray'ın kazandığı bu farklı galibiyet, İngiliz basınında da geniş yankı uyandırdı. İngiliz basını Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyeti için "Uğursuz bir işaret" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u Icardi, Mertens (2) ve Zaha'nın kaydettiği gollerle 4-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın bu galibiyeti İngiltere'de de yakından takip edilirken, İngiliz basınında Galatasaray'ın bu galibiyeti korku yarattı.

Canlı Skor

"UĞURSUZ BİR İŞARET" 

"UĞURSUZ BİR İŞARET" 
"Türk devi, Manchester United ile kritik bir Avrupa karşılaşmasına giderken kendi evinde formda. Bu galibiyet United için belki de uğursuz bir işaret."

"10 MAÇIN SADECE BİRİNİ KAYBETTİ" 

"10 MAÇIN SADECE BİRİNİ KAYBETTİ" 
"Galatasaray bu sezon tüm kulvarlarda evinde oynadığı 10 maçın sadece birini kaybetti. Çarşamba günü sahaya kendinden emin olarak çıkacak."

"NAKAVT ETMEK İSTEYECEK" 

"NAKAVT ETMEK İSTEYECEK" 
"Ekim ayında Old Trafford'da United'ı 3-2 mağlup eden ev sahibi ekip, nakavt ederek ipleri eline almak isteyecek."
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