Galatasaray'ın 4-0 galibiyeti İngiltere'de korku yarattı! "Uğursuz bir işaret"

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u Icardi, Mertens (2) ve Zaha'nın kaydettiği gollerle 4-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın bu galibiyeti İngiltere'de de yakından takip edilirken, İngiliz basınında Galatasaray'ın bu galibiyeti korku yarattı.



"UĞURSUZ BİR İŞARET" "Türk devi, Manchester United ile kritik bir Avrupa karşılaşmasına giderken kendi evinde formda. Bu galibiyet United için belki de uğursuz bir işaret."

"10 MAÇIN SADECE BİRİNİ KAYBETTİ" "Galatasaray bu sezon tüm kulvarlarda evinde oynadığı 10 maçın sadece birini kaybetti. Çarşamba günü sahaya kendinden emin olarak çıkacak."