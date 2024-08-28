Galatasaray'ın elenmesi Avrupa'da da şaşkınlık uyandırdı! Icardi için yazılanlar taraftarı çok kızdırdı: Alay konusu oldu

Galatasaray'ın İsviçre ekibi Young Boys'a sürpriz bir şekilde elenmesinin yankıları sürerken, Avrupa basını da mücadele dair dikkat çeken manşetler attı.
İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport Icardi için 'Alay konusu oldu' ifadelerini kullanırken, bu ifadeler Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça kızdırdı.
"İlk ayaktaki 2-3'lük mağlubiyetten geri dönmek zorunda kalan Icardi'nin Galatasaray'ı İsviçre kalesine kötü vurdu ve hatta finalde alay konusu oldu. İstanbul ekibi için Avrupa Ligi'nin tesellisi."
"İsviçre'nin metanetli direnişi ve son eleme darbesi: Young Boys ilk ayağın sonunda 3-2'lik üstünlüğünü dişlerinin arasındaki bıçakla korudu ve Virginius'un 88. dakikada attığı golle Okan Buruk yönetimindeki Türklerin bir üst tura çıkma umutlarını yok etti. Muslera golden sonra oyundan atıldı."
"Avrupa'da bir Türk dramı daha: Young Boys Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nin dışında bıraktı. Birkaç hafta önce Mourinho'nun Fenerbahçe'si Lille'e elenmişti. Şimdi ise Young Boys, Osmanlı şampiyonunu Şampiyonlar Ligi'nden mahrum bıraktı. Alan Virginius'un golü 'Galatasaray'ı mahkum etti."
"İstanbul'da eşit bir maç oldu. Agresif ve cesur bir takım olan Young Boys, 'Türk cehenneminden' çekinmedi çünkü gerçek şu ki İstanbul'daki stadyumlar giderek daha az korkutucu hale geliyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da aldığı sonuçlar bunu gösteriyor."
"Alan Virginius İstanbul'da dramaya neden olan 0-1'lik golü attı. Muslera, itiraz ettiği için direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin kapısında... ve en üst kıta yarışmasında hiçbir Türk takımı yok."