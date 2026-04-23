Galatasaray'ın elenmesinin sebebini böyle açıkladılar! Okan Buruk'a çok sert sözler

Galatasaray evinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olurken kupaya sürpriz bir şekilde veda etti. Sarı-Kırmızılılar'da alınan bu yenilgi sonrası tepki sesleri yükselirken spor yazarları karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Günay Güvenç, son bölümde yaptığı ciddi hata yaptı ve aradaki fark 2'ye çıktı ve Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Sarı-Kırmızılı takımın iyi konsantre olmadığını düşünüyorum.Rakibi ve maçı ciddiye alamamak Galatasaray'a pahalıya mal oldu." [Takvim]
"Baskı yaparken sonuç alamadığın anda kalecin hata yaparsa şoka girersin. Günay kornerden gelen topu kontrol edemeyince, Traore topu boş kaleye yuvarlamıştı. Dünya genelinde tek maç üzerinden oynanan kupa maçlarında büyük sürprizler yaşanır. Dün akşam da sürprizi gerçekleştiren Gençlerbirliği oldu." [Sözcü]
""Gülme komşuna, gelir başına" sözü Galatasaray adına gerçek oldu. Bu elenme, Okan Buruk ve öğrencileri adına tam bir rezalet ve fiyaskodur. Galatasaray’ın rotasyonlu ama pahalı kadrosu, mütevazı kadroya sahip rakibi karşısında direnemedi.Sezon başından beri eleştirilere tepki koyan, burnundan kıl aldırmayan Okan Buruk'un fantezi kadroları yüzünden G.Saray, pahalı kadrosuyla bu sezon tam 19 puan kaybetti, Türkiye Kupası'nı alacağı dönemde çeyrek finalde veda etti." [Sabah]
"Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya çeyrek finalde veda etti. Hem de dünya yıldızları ile çıktıkları maçlarda... Gençlerbirliği ise Rams Park'ta tarih yazdı! Her kaleci hata yapar! Bazı Galatasaray taraftarı, dün Rams Park'ta Günay'ı protesto etti. Günay bunu hak etmedi! Futbol bir hatalar oyunu! Günay'ın gözyaşları sel oldu aktı maçtan sonra! Galatasaray takım halinde kötü oynarken, faturayı Günay'a kesmek hiç doğru olmadı." [Fotomaç]
"90+6'da Diabate, Osimhen'in yüzüne net bir faul yaptı. Hakem vermeyince Osimhen çıldırdı, son düdükten sonra hakeme tepki verince sarı gördü. Yukarıda yazdığım bazı hatalarına rağmen Galatasaray'ın kendi sahasında elendiği bu zorlu kupa maçından 6 sarı, 21 faul ile majör hata yapmadan ezilmeden iyi çıktı." [Sabah]
