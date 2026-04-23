SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın elenmesinin sebebini böyle açıkladılar! Okan Buruk'a çok sert sözler

Spor yazarları, Galatasaray'ın evinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olup kupadan elendiği karşılaşmaya dair dikkat çeken yazılar kaleme aldı. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray evinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olurken kupaya sürpriz bir şekilde veda etti. Sarı-Kırmızılılar'da alınan bu yenilgi sonrası tepki sesleri yükselirken spor yazarları karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O YAZILAR...

"CİDDİYE ALMAMAK PAHALIYA MAL OLDU" (Evren Turhan)

"Günay Güvenç, son bölümde yaptığı ciddi hata yaptı ve aradaki fark 2'ye çıktı ve Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Sarı-Kırmızılı takımın iyi konsantre olmadığını düşünüyorum.Rakibi ve maçı ciddiye alamamak Galatasaray'a pahalıya mal oldu." [Takvim]

"ŞOKA GİRERSİN" (Ercan Taner)

"Baskı yaparken sonuç alamadığın anda kalecin hata yaparsa şoka girersin. Günay kornerden gelen topu kontrol edemeyince, Traore topu boş kaleye yuvarlamıştı. Dünya genelinde tek maç üzerinden oynanan kupa maçlarında büyük sürprizler yaşanır. Dün akşam da sürprizi gerçekleştiren Gençlerbirliği oldu." [Sözcü]

"FANTEZİ KADROLARI YÜZÜNDEN" (Levent Tüzemen)

""Gülme komşuna, gelir başına" sözü Galatasaray adına gerçek oldu. Bu elenme, Okan Buruk ve öğrencileri adına tam bir rezalet ve fiyaskodur. Galatasaray’ın rotasyonlu ama pahalı kadrosu, mütevazı kadroya sahip rakibi karşısında direnemedi.Sezon başından beri eleştirilere tepki koyan, burnundan kıl aldırmayan Okan Buruk'un fantezi kadroları yüzünden G.Saray, pahalı kadrosuyla bu sezon tam 19 puan kaybetti, Türkiye Kupası'nı alacağı dönemde çeyrek finalde veda etti." [Sabah]

"FATURAYI ONA KESMEK DOĞRU OLMADI" (Zeki Uzundurukan)

"Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya çeyrek finalde veda etti. Hem de dünya yıldızları ile çıktıkları maçlarda... Gençlerbirliği ise Rams Park'ta tarih yazdı! Her kaleci hata yapar! Bazı Galatasaray taraftarı, dün Rams Park'ta Günay'ı protesto etti. Günay bunu hak etmedi! Futbol bir hatalar oyunu! Günay'ın gözyaşları sel oldu aktı maçtan sonra! Galatasaray takım halinde kötü oynarken, faturayı Günay'a kesmek hiç doğru olmadı." [Fotomaç]

"HAKEM EZİLMEDİ" (Mustafa Çulcu)

"90+6'da Diabate, Osimhen'in yüzüne net bir faul yaptı. Hakem vermeyince Osimhen çıldırdı, son düdükten sonra hakeme tepki verince sarı gördü. Yukarıda yazdığım bazı hatalarına rağmen Galatasaray'ın kendi sahasında elendiği bu zorlu kupa maçından 6 sarı, 21 faul ile majör hata yapmadan ezilmeden iyi çıktı." [Sabah]

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Gençlerbirliği son dakika galatasaray türkiye kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.