Galatasaray'ın elenmesinin sebebini böyle açıkladılar! Okan Buruk'a çok sert sözler

"FATURAYI ONA KESMEK DOĞRU OLMADI" (Zeki Uzundurukan)

"Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya çeyrek finalde veda etti. Hem de dünya yıldızları ile çıktıkları maçlarda... Gençlerbirliği ise Rams Park'ta tarih yazdı! Her kaleci hata yapar! Bazı Galatasaray taraftarı, dün Rams Park'ta Günay'ı protesto etti. Günay bunu hak etmedi! Futbol bir hatalar oyunu! Günay'ın gözyaşları sel oldu aktı maçtan sonra! Galatasaray takım halinde kötü oynarken, faturayı Günay'a kesmek hiç doğru olmadı." [Fotomaç]