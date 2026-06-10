Real Madrid Alvarez'i istedi! Atletico Madrid Galatasaray'dan Osimhen için harekete geçti!

İspanya'da seçim bitti, futbol tarihinin en büyük transfer üçgeni kuruldu! Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesinin ardından Atletico Madrid'in kapısını 150 milyon Euro ile çalan Real Madrid, komşusundan sert bir ret cevabı aldı. Yıldız oyuncusu Alvarez'i korumaya çalışan Diego Simeone'nin asıl hedefinin ise Galatasaray'ın süper starı Victor Osimhen olduğu ortaya çıktı.

MADRİD’DE SEÇİM BİTTİ, TRANSFER SAVAŞI BAŞLADI! PEREZ'DEN 150 MİLYON EURO'LUK ÇILGINLIK

Real Madrid'de haftalardır merakla beklenen tarihi başkanlık seçimi sona erdi. İspanyol basınınından MARCA'nın paylaştığı resmi sonuçlara göre; efsanevi başkan Florentino Pérez, oyların %66.53'ünü alarak koltuğunu korudu ve yeniden zaferini ilan etti. Rakibi Enrique Riquelme ise %33.47'de kaldı. Sandıktan büyük bir gövde gösterisiyle çıkan Perez'in, zafer konuşmasında sinyallerini verdiği "tarihi hamle" ise Madrid derbisini transfer masasına taşıdı. Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid’in Arjantinli süper starı Julián Álvarez için 150 milyon Euro'luk çılgın bir resmi teklif yaptı.

ATLETİCO KAPIYI KİLİTLEDİ, SOSYAL MEDYADAN DALGA GEÇTİ!

Real Madrid yönetiminin kulüp tarihinin en pahalı hamlesi olarak resmen duyurduğu bu 150 milyon Euro'luk teklif, Atletico Madrid cephesinde kelimenin tam anlamıyla bir "meydan okuma" ile karşılık buldu. Teklifi anında reddeden Atletico Madrid, ezeli rakibine oyuncunun 500 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini işaret etti. Bununla da yetinmeyen Atletico yetkilileri, sosyal medya hesaplarından ezeli rakiplerini tiye alan ironik mesajlar paylaşarak transfer savaşının fitilini ateşledi.

AÇIKLAMA GELDİ...

Atletico Madrid’den, Real Madrid’in Julian Alvarez için yaptığı 150 milyon euroluk teklif hakkında yeni açıklama:

Papa’nın aynı zamanda Atleti taraftarı olduğunu söylediği kısmı videodan kesmişsiniz. Etiği minnettarlıkla karıştırmış olmalısınız ama şüpheye yer bırakmamak için söyleyelim: Size hiçbir şey için teşekkür etmiyoruz. Julian Alvarez için herhangi bir teklifi ne inceliyoruz ne de değerlendiriyoruz. Siz bizi Barcelona’dan bile daha çok güldürürken, biz Madrid olarak sizinle nasıl iyi geçinmeyelim ki?

"Yeni başkanınızla olan iyi ilişkimizden faydalanarak, bakalım artık akademimizden oyuncu ‘çalmayı’ bırakacak mısınız? Çok teşekkürler, Real Madrid."

SIMEONE’NİN B PLANI HAZIR: HEDEF GALATASARAY'IN GOL MAKİNESİ OSIMHEN!

Her ne kadar Atletico Madrid, Julian Alvarez'i elden çıkarmak istemediğini duyursa da Arjantinli yıldızın takımdan ayrılma ihtimaline karşı B planını arkada çoktan hazırladı. Madrid temsilcisi, Julian Alvarez'in olası bir ayrılığını kriz olarak değil; Galatasaray formasıyla fırtınalar estiren dünya yıldızı Victor Osimhen’i kadroya katmak için tarihi bir fırsat olarak görüyor. Kulüp yetkilileri, Nijeryalı gol makinesinin durumunu adeta pusuya yatarak yakından takip ediyor.

SIMEONE BU TRANSFERE HAYRAN!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin, Osimhen'in yırtıcı, atletik ve ön alan pres gücü yüksek oyun tarzına tam anlamıyla hayran olduğu öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, Nijeryalı forveti sisteminin yeni merkez piyonu yapmak istediği ve kulübün bu dev operasyonu gerçekleştirmek için mali şartları zorlayacağı belirtiliyor. Eğer Julian Alvarez için yürütülen süreçte şartlar değişirse, oradan gelecek astronomik bütçe doğrudan Victor Osimhen transferinin finansmanında kullanılacak ve bu sezonun en iddialı küresel transferi olarak kayıtlara geçecek.