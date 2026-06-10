Yaren Güldiken ve Alper Çankaya'dan aşk pozları!

“Uzak Şehir” dizisinde canlandırdığı Pakize karakteriyle dikkat çeken Yaren Güldiken gönlünü rol arkadaşına kaptırdı. Diziye yeni sezonda da devam edecek olan Yaren Güldiken'in sevgilisi Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya çıktı.

Diziden ayrılma kararı alan Alper Çankaya sezon finalinin ardından sevgilisiyle hemen tatile çıktı.

Alper Çankaya ve Yaren Güldiken'in tatilden aşk paylaşımları ise gecikmedi. Alper Çankaya sevgilisiyle pozlarını paylaşarak aşkını ilan etmiş oldu.

Alper Çankaya'nın pozlarına sevgilisinden kalp emojisi ise gecikmedi.

YENİ SEZONDA BİRİ KALDI BİRİ GİTTİ

Uzak Şehir'de Şahin Albora’ya hayat veren Alper Çankaya kendi isteğiyle ekibe veda etti. Alper Çankaya'nın Netflix yapımı Eve Giden Yol dizisinde rol alacağı öğrenildi.

Yaren Güldiken ise Pakize rolüyle dizide devam edecek.