SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın emeklilik paylaşımda Gomis'in fotoğrafı taraftarın tepkisini çekti!

Galatasaray'ın emeklilik paylaşımda Gomis'in fotoğrafı taraftarın tepkisini çekti!

27.09.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray sosyal medya hesabından taraftarların tepkisini çekecek flaş bir paylaşım yapıldı. Yapılan reklam içeriğinde Gomis'in fotoğrafının kullanılması sarı-kırmızılı taraftarlardan eksi not aldı. Paylaşımın altına adeta ateş püsküren Galatasaraylı taraftarlar, yapılan reklamın acil olarak kaldırılması gerektiğini savundu.

Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da Gomis üzerinden yapılan reklam çalışması taraftarların tepkisini çekti. Twitter adresinden yapılan paylaşıma kısa süre içinde binlerce taraftarlar yoğun tepki gösterdi.

EMEKLİLİK REKLAMINDA GOMIS FOTOĞRAFI

aaa

Galatasaraylı taraftarlara özel emeklilik planlaması reklamında Gomis'in fotoğrafının kullanılması sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirildi. Yapılan paylaşımın altına kısa süre içinde yüzlerce taraftar tepki gösterdi.

GALATASARAY SESSİZ KALDI

resized_d7d32-ba049c7bgomi

Taraftarların yoğun tepkisine rağmen Twitter'dan paylaşılan bu gönderi kaldırılmadı. Hatta bu olayın üstüne aynı paylaşım Instagram hesabından da Gomis'in fotoğrafıyla servis edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar yapılan harekete anlam veremezken, paylaşımların silinmesi üzerine yönetime mesaj gönderdi.

Bafetimbi Gomis'in fotoğrafları...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
galatasaray gomis paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

İngilizler de işin içine girdi! Ne yaptın Galatasaray...

İngilizler de işin içine girdi! Ne yaptın Galatasaray...

Fenerbahçe ihya olacak! Arap kulübünden transfer teklifi "Hemen satın"

Fenerbahçe ihya olacak! Arap kulübünden transfer teklifi "Hemen satın"

Trabzonspor'dan Arda Güler'e teklif! Avcı, o duruma bile razı

Trabzonspor'dan Arda Güler'e teklif! Avcı, o duruma bile razı

Jorge Jesus Brezilya'ya dönmek istiyor! "1 yıllık sözleşme mi olur?"

Jorge Jesus Brezilya'ya dönmek istiyor! "1 yıllık sözleşme mi olur?"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.