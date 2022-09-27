Galatasaray'ın emeklilik paylaşımda Gomis'in fotoğrafı taraftarın tepkisini çekti!

Galatasaray'da Gomis üzerinden yapılan reklam çalışması taraftarların tepkisini çekti. Twitter adresinden yapılan paylaşıma kısa süre içinde binlerce taraftarlar yoğun tepki gösterdi.

EMEKLİLİK REKLAMINDA GOMIS FOTOĞRAFI

Galatasaraylı taraftarlara özel emeklilik planlaması reklamında Gomis'in fotoğrafının kullanılması sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirildi. Yapılan paylaşımın altına kısa süre içinde yüzlerce taraftar tepki gösterdi.

GALATASARAY SESSİZ KALDI

Taraftarların yoğun tepkisine rağmen Twitter'dan paylaşılan bu gönderi kaldırılmadı. Hatta bu olayın üstüne aynı paylaşım Instagram hesabından da Gomis'in fotoğrafıyla servis edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar yapılan harekete anlam veremezken, paylaşımların silinmesi üzerine yönetime mesaj gönderdi.