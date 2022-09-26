Galatasaray'ın eski yıldızı Selçuk İnan'dan taraftarları kızdıran Fenerbahçe açıklaması

Süper Lig'de Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giymiş eski milli futbolcu Selçuk İnan, Galatasaray dönemine ait flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarları şaşırtan sözler söyleyen İnan, sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O SÖZLER...

ŞENOL GÜNEŞ-FATİH TERİM FARKI Beraber çalıştığı teknik direktörler Şenol Güneş ve Fatih Terim ile ilgili düşüncelerini aktaran tecrübeli isim, "Şenol Hoca'yla çalıştığım dönemde; bana o kadar güveniyordu ki çok rahat bıraktı. İnanılmaz bir oyuncuya dönüştürdü beni onun gözünde… Fatih Hoca da beni çok sevdi, çok güvendi… Fatih Hoca daha fazla oyuncuyla oynayan, oyuncuyu istediği gibi idare eden, istediği pozisyona yontabilen bir hocaydı. Şenol Hoca, oyuncudan da nasıl verim alacağını çok iyi bilen bir teknik direktör" diye konuştu.



(Asist Analiz)

"PRO LİSANSI BEKLİYORUZ" Teknik direktörlük için ekibini oluşturduğunu aktaran Selçuk İnan, "Eski takım arkadaşlarımdan bir ekip oluşturmadım. Daha tecrübeli, bir araya gelmesi kolay olmayan bir ekip oldu. Güzel bir ekip olduk. A lisansımı da aldım. Pro lisansı bekliyoruz. Ekipte isim vermeyeyim ancak yabancı bir hoca da var" açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLABİLİRDİ" Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'a değil Fenerbahçe'ye gitseydi sarı-lacivertli ekibin şampiyon olabileceğini belirten İnan, "Ben hep mütevazi biri oldum. Ama bir gerçek varsa o sene gerçekten skor anlamında önemli katkılar sağlamıştım Galatasaray'da. Onlar olmasa, Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Belki de etkileyebilirdi sonucu. Benim o zamandaki olduğum halimle şu an bonservisi elinde olan bir oyuncuyu almak kolay değil Türkiye'de. Galatasaray'a gelmem de birçok yöneticinin emeği var ama ben hayatım boyunca bir karar aldıysam onun peşinden giderim. Galatasaray'da oynamak hayalim ve gerçekleştirmek istediğim tek hedefimdi. Bu fırsat gelince de başka bir şey düşünmeden oraya gitmiştim" şeklinde konuştu.

"OKAN BURUK'UN BAŞARILI OLABİLECEĞİNE İNANIYORUM" Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili düşüncelerini paylaşan İnan, "Düşünüyorum çünkü camiayı biliyor, tecrübesi de var. Gönlümden de başarılı olmasını istiyorum. Başarı önemli bir kıstas. Maç kazanamadığınız zaman homurdanmalar başladığında; çok sağlıklı düşünemiyorsunuz maalesef. Türkiye'deki medya gücünün algısı insanları etkileyebiliyor. Okan Hoca'nın son dakikalarda attığı goller çok önemli. En azından yaptırmak istediği şeyleri, daha kısa zamanda yaptırabilir" ifadelerini kullandı.