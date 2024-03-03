Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Arda Güler'den çok konuşulacak hamle! Sosyal medya yıkılıyor...

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0’lık skorla galip ayrıldı ve ligdeki yenilmezliğine devam etti. Ligde son olarak Hatayspor’a yenilen Cimbom daha sonra oynadığı 16 karşılaşmada kaybetmezken, son 9 maçından da sahadan galip ayrıldı.

ARDA GÜLER'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra istediği forma şansını İspanyol devinde bulamayan Arda Güler'in sezon sonunda başka bir takıma kiralanacağı konuşuluyordu. Arda Güler'in bu hamlesi sosyal medyada gündeme oturdu...

GALATASARAYLI FUTBOLCULARI BEĞENDİ

Galatasaraylı futbolcuların Beşiktaş galibiyeti sonrası yaptıkları paylaşımları beğenen Arda Güler'in bu hamlesi kafalarda soru işareti yarattı.



