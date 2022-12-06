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Galatasaray'ın golcüsü Gomis'ten beklenmedik hamle! 'Suudi Ligi daha iyi' demişti, öyle bir şey yaptı ki...

06.12.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da ikinci dönemini yaşayan golcü oyuncu Bafetimbi Gomis'in Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-Kırmızılı ekipten ayrılması beklenen golcünün yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Suudi Arabistan'da Türkiye'de olduğundan daha fazla tutku olduğunu söyleyebilirim çünkü futbolun daha önemli bir yeri var." sözleri taraftarı kızdırmıştı. Devre arasında ayrılması beklenen Fransız oyuncudan şaşırtan hamle geldi.

Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da lige verilecek araya kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Sezon sonunda birçok ismin sözleşmesi bitecek olan Sarı-Kırmızılılarda bu isimlerden biri de Galatasaray'daki ikinci dönemini yaşayan Bafetimbi Gomis.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler arasında olan Bafetimbi Gomis, devre arasında sarı kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi. Suudi Arabistan takımlarının yakın takibinde olan Fransız golcü, Dünya Kupası'nda da Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yendiği maçı tribünde izlemiş ve taraftarlarla yakın ilişki kurmuştu.

Arap Yarımadası'nda çok sevilen Bafetimbi Gomis'in Ocak ayında ayrılması beklenirken, sarı kırmızılı takım ise bu boşluğu dev bir golcüyle doldurmayı düşünüyor. Taraftarlar, bu transferin Galatasaray'a 23. şampiyonluğu getireceğine inanıyor.

YERİNE GELECEK İSİM...

YERİNE GELECEK İSİM...

Gomis'in ayrılığı sonrası en az bir golcü transferi yapmayı hedefleyen Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın formasını giyen Carlos Vinicius ile temasa geçildiği öğrenildi.

RESMİ GÖRÜŞME YAPILACAK

RESMİ GÖRÜŞME YAPILACAK

Teknik ekibin listesinde ilk sıralarda yer alan 27 yaşındaki oyuncu için kupa sonrasında resmi görüşme yapılacağı belirtildi. Brezilyalı forvet, bu sezon 11 maçta görev aldı.

17 MİLYON EURO...

17 MİLYON EURO...

27 yaşında ve 1.90 boyunda olan Carlos Vinicius daha önce de sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelmişti. Teknik kapasitesi yüksek ve hava toplarında da etkili bir isim olan Brezilyalı santrforun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında. Ancak Vinicius 2019 yılında 17 milyon euro karşılığında Napoli'nde Benfica'ya transfer olmuştu. Sol ayaklı bir santrfor alan Carlos Vinicius daha önce Benfica, Tottenham, Napoli ve Monaco takımlarında da forma giymişti.

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