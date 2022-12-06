Galatasaray'ın golcüsü Gomis'ten beklenmedik hamle! 'Suudi Ligi daha iyi' demişti, öyle bir şey yaptı ki...

17 MİLYON EURO...

27 yaşında ve 1.90 boyunda olan Carlos Vinicius daha önce de sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelmişti. Teknik kapasitesi yüksek ve hava toplarında da etkili bir isim olan Brezilyalı santrforun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında. Ancak Vinicius 2019 yılında 17 milyon euro karşılığında Napoli'nde Benfica'ya transfer olmuştu. Sol ayaklı bir santrfor alan Carlos Vinicius daha önce Benfica, Tottenham, Napoli ve Monaco takımlarında da forma giymişti.