Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan çarpıcı açıklamalar!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ülkesi Arjantin'in ünlü dergisi Gente'ye verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Para, para... Kızlar sadece para ister! Ben parayı kontrol eden anneyim, hala tek başıma faturaları ödüyorum, genç kızlığımdan beri."
"Paraya çok değer veririm. Çok bilinçliyim, beş çocuk annesiyim. Başka bir deyişle, kazandığım için harcıyorum ve sevdiğim şeylere harcıyorum, ama çok iyi yatırımlar yaptım ve çocuklarımın bunun için bana teşekkür edeceğine inanıyorum."
"Çocuklarımla çok gurur duyuyorum. Çalışmadan da yaşayabilirdim. Fedakarlıklarımdan, çalışkanlıklarımdan da gurur duyuyorum. Onlarda benimkine benzer bir cesaret görüyorum, onlar da benim gibi çalışmayı seviyorlar. Okula gitmeyi, çalışmayı ve kendilerini geliştirmeyi seviyorlar, bu çok güzel"
Sağlık durumu hakkında; "Bu çok uzun ve ömür boyu sürebilecek bir şey ve biz de süreçteyiz."
Mauro Icardi ile derginin yorumuna göre 'inişli çıkışlı' ilişkisi hakkında; "Çiftler, aileler ve evlilikler böyledir. Mayıs ayında on yıllık evli olacağız ama daha uzun yıllar birlikte olacağız. Ve bunlar normal şeyler."