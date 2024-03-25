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  4. Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan çarpıcı açıklamalar!

Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan çarpıcı açıklamalar!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.03.2024 15:45
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Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi'nin TV yıldızı eşi Wanda Nara Arjantin'de bir dergiye verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Nara'nın o sözleri...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ülkesi Arjantin'in ünlü dergisi Gente'ye verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.


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"KIZLAR SADECE PARA İSTER"

"KIZLAR SADECE PARA İSTER"

"Para, para... Kızlar sadece para ister! Ben parayı kontrol eden anneyim, hala tek başıma faturaları ödüyorum, genç kızlığımdan beri."

"PARAYA ÇOK DEĞER VERİRİM" 

"PARAYA ÇOK DEĞER VERİRİM" 

"Paraya çok değer veririm. Çok bilinçliyim, beş çocuk annesiyim. Başka bir deyişle, kazandığım için harcıyorum ve sevdiğim şeylere harcıyorum, ama çok iyi yatırımlar yaptım ve çocuklarımın bunun için bana teşekkür edeceğine inanıyorum."

"ÇOCUKLARIMLA GURUR DUYUYORUM" 

"ÇOCUKLARIMLA GURUR DUYUYORUM" 

"Çocuklarımla çok gurur duyuyorum. Çalışmadan da yaşayabilirdim. Fedakarlıklarımdan, çalışkanlıklarımdan da gurur duyuyorum. Onlarda benimkine benzer bir cesaret görüyorum, onlar da benim gibi çalışmayı seviyorlar. Okula gitmeyi, çalışmayı ve kendilerini geliştirmeyi seviyorlar, bu çok güzel"

SAĞLIK DURUMU İÇİN AÇIKLAMA 

SAĞLIK DURUMU İÇİN AÇIKLAMA 

Sağlık durumu hakkında; "Bu çok uzun ve ömür boyu sürebilecek bir şey ve biz de süreçteyiz."

"EVLİLİKLER BÖYLEDİR" 

"EVLİLİKLER BÖYLEDİR" 

Mauro Icardi ile derginin yorumuna göre 'inişli çıkışlı' ilişkisi hakkında; "Çiftler, aileler ve evlilikler böyledir. Mayıs ayında on yıllık evli olacağız ama daha uzun yıllar birlikte olacağız. Ve bunlar normal şeyler."

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Wanda Nara Arjantin son dakika galatasaray
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