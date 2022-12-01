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Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan transferinde ortalık karıştı... Xavi'den özel talimat

01.12.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları şimdiden sıvayan Galatasaray için İlkay Gündoğan ismi gündeme gelmişti. Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bu haber sonrası İspanya'dan 32 yaşındaki yıldız isim için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncu İlkay Gündoğan için son günlerde ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, bir sonraki durağı merak konusun olan yıldız oyuncu için Galatasaray iddiaları da ortaya atılıyordu.

Sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncunun Manchester City'de kalması beklenmezken, İspanyol basınından konuyla alakalı çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, İlkay Gündoğan'ın geleceği ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Ocak ayında Barcelona, Türk kökenli Alman futbolcu için hamle yapmayı planlıyor.

XAVI İSTEKLİ

XAVI İSTEKLİ

Katalan temsilcisinin ara transfer döneminde İlkay için ilk somut adımı atması beklenirken, Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Herhandez'in, İlkay transferi konusunda istekli olduğu da gelen bilgiler arasında

6 YILDA 4 ŞAMPİYONLUK

6 YILDA 4 ŞAMPİYONLUK

2016'dan bu yana Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu, geçen süreçte ligde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Manchester City'den Fernandinho'nun takımdan ayrılmasının ardından bu sezon kaptanlık bandını da takmaya başlayan İlkay Gündoğan, bu sezon ise forma giydiği 20 maçta iki gol, iki asistlik bir performans sergiledi.

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