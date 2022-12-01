Galatasaray'ın gündemindeki İlkay Gündoğan transferinde ortalık karıştı... Xavi'den özel talimat

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncu İlkay Gündoğan için son günlerde ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, bir sonraki durağı merak konusun olan yıldız oyuncu için Galatasaray iddiaları da ortaya atılıyordu.
Sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncunun Manchester City'de kalması beklenmezken, İspanyol basınından konuyla alakalı çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, İlkay Gündoğan'ın geleceği ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Ocak ayında Barcelona, Türk kökenli Alman futbolcu için hamle yapmayı planlıyor.
Katalan temsilcisinin ara transfer döneminde İlkay için ilk somut adımı atması beklenirken, Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Herhandez'in, İlkay transferi konusunda istekli olduğu da gelen bilgiler arasında
2016'dan bu yana Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu, geçen süreçte ligde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Manchester City'den Fernandinho'nun takımdan ayrılmasının ardından bu sezon kaptanlık bandını da takmaya başlayan İlkay Gündoğan, bu sezon ise forma giydiği 20 maçta iki gol, iki asistlik bir performans sergiledi.