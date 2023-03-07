Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Firmino için Fenerbahçe de harekete geçti! Ezeli rakipler dünya yıldızı için karşı karşıya

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA!

Roberto Firmino’nun menajeri Roger Wittmann, oyuncusunun son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “Roberto’nun şu anda tek hedefi, sezonun kalanında çok iyi bir performans sergileyerek Liverpool’a en iyi şekilde veda etmek. Bana, şu anda hiçbir teklifi kendisine iletmememi, sadece Liverpool’a odaklanmak istediğini söyledi. Menajerlik hayatımda ilk kez serbest kalacak bir oyuncu benden böyle bir talepte bulundu. Ben teklifleri aldıktan sonra sezon sonunda birlikte değerlendireceğiz. Liverpool’a olan sevgisi nedeniyle İngiltere’de başka bir takıma gitmeyecek” ifadelerini kullanmıştı.