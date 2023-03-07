Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Firmino için Fenerbahçe de harekete geçti! Ezeli rakipler dünya yıldızı için karşı karşıya

Ara transfer döneminde kadrosunu Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe gibi isimlerle güçlendiren Galatarasay, sezon sonu için de kolları şimdiden sıvadı. Listesinde birçok isim bulunan Sarı-Kırmızılılar'da taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerin başında ise Roberto Firmino geliyor.
Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Firmino'nun sezon sonu takımıyla olan sözleşmesi sona ererken, İngiliz ekibi kendisiyle yola devam etmeme kararı almıştı. Darwin Nunez ve Cody Gakpo gibi isimlerin gerisinde kalan tecrübeli forvetin forma şansı azalması nedeniyle takımdan gönderileceği belirtildi.
31 yaşındaki oyuncu için bir süredir temas halinde olan Galatasaray yönetimi, oyuncunun İngiliz ekibinden ayrılmasının kesinleşmesinden sonra elini hızlı tutmak için harekete geçerken, iddiaya göre Fenerbahçe de Firmino için harekete geçti.
Fanatik'te yer alan habere göre Roberto Firmino’yu daha önce gündemine alan Sarı-Lacivertliler’in de transfer için kolları sıvadığı öğrenildi. Yönetimin, 31 yaşındaki yıldızın mali şartlarını araştırmaya başladığı kaydedildi. Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Firmino ile sezonun bombasını patlatmanın hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe’nin bu transfer için en önemli kozu ise Firmino’nun menajerlik şirketinin ROGON olması... Ali Koç döneminde Sarı-Lacivertliler bu şirketten birçok isme imza attırdı. Şu an kadroda olan oyunculardan Attila Szalai ve Joshua King de ROGON’un futbolcuları konumunda. Şirketle olan yakın ilişki, Firmino transferinde Fenerbahçe’nin en önemli avantajlarından biri.
Roberto Firmino’nun menajeri Roger Wittmann, oyuncusunun son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “Roberto’nun şu anda tek hedefi, sezonun kalanında çok iyi bir performans sergileyerek Liverpool’a en iyi şekilde veda etmek. Bana, şu anda hiçbir teklifi kendisine iletmememi, sadece Liverpool’a odaklanmak istediğini söyledi. Menajerlik hayatımda ilk kez serbest kalacak bir oyuncu benden böyle bir talepte bulundu. Ben teklifleri aldıktan sonra sezon sonunda birlikte değerlendireceğiz. Liverpool’a olan sevgisi nedeniyle İngiltere’de başka bir takıma gitmeyecek” ifadelerini kullanmıştı.