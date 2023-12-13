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Galatasaray'ın Kopenhag'a yenilmesinin yankıları sürüyor! Eski futbolcu Batuhan Karadeniz Okan Buruk'a seslendi: Bunları takımdan kov

13.12.2023 09:30 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etmesinin yankıları sürerken, eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz mücadeleye dair sert eleştirilerde bulundu. Okan Buruk için "Şampiyonlar Ligi antrenörü değil" diyen Karadeniz, Buruk'a ilginç bir tavsiye de verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Kopenhag'a 1-0 mağlup olmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi taraftarları oldukça üzerken, alınan bu mağlubiyetin de yankıları sürüyor.

Eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz, karşılaşmanın ardından mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunurken özellikle Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a eleştirilerde bulunurken, başarılı hocaya beklenmedik bir tavsiyede de bulundu.

İŞTE O SÖZLER...
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"ŞAMPİYONLAR LİGİ ANTRENÖRÜ DEĞİL"

"ŞAMPİYONLAR LİGİ ANTRENÖRÜ DEĞİL"

"Bu Tete, Galatasaray için ne yapmış bu zamana kadar? 45. dakika niye oyundan adam çıkaramazsın? Kimse kusura bakmasın, Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi antrenörü değil. Olamaz! Kopenhag'a sen nasıl yenilirsin ya!"

"ANALİZCİLERİ TAKIMDAN KOV"

"ANALİZCİLERİ TAKIMDAN KOV"

"48 tane orta yapmışsın isabet yok. Yanındaki o analizcilerin hepsini takımdan kov. Maçı okuyamadın Okan Hoca. Hamlelerde de geciktin yine."

"BU TETE'Yİ OYNATMAM"

"BU TETE'Yİ OYNATMAM"

"Çok açık ve net söyleyeceğim, ben Ziyech'in ayakkabısını sahaya koyarım ama bu Tete'yi oynatmam!"

"KEREM'İ 10 NUMARA OYNATMA"

"KEREM'İ 10 NUMARA OYNATMA"

"Kerem Aktürkoğlu, 10 numara oynamaz. Bu çocuğa da küfür ettirtmeyin. Sağ açık oynat, sol açık oynat. 10 numara oynatma! Geçen hafta Barış Alper'i sol bek oynattın. Bu nasıl bir kadro yapılanması? Bu transfer yanlışıdır. Senin 10 numaran yok mu? Mertens'in kariyerine yazık."

"POZİSYON YOK"

"POZİSYON YOK"

"Galatasaray'ın, yaşım kemale erdiğinden beri hiçbir önemli Şampiyonlar Ligi, Avrupa maçında böyle oynadığını görmedim. Ah dediğiniz pozisyon var mı? Yok." şeklinde konuştu.

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