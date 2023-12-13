Galatasaray'ın Kopenhag'a yenilmesinin yankıları sürüyor! Eski futbolcu Batuhan Karadeniz Okan Buruk'a seslendi: Bunları takımdan kov

"ŞAMPİYONLAR LİGİ ANTRENÖRÜ DEĞİL"

"Bu Tete, Galatasaray için ne yapmış bu zamana kadar? 45. dakika niye oyundan adam çıkaramazsın? Kimse kusura bakmasın, Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi antrenörü değil. Olamaz! Kopenhag'a sen nasıl yenilirsin ya!"