Galatasaray'ın Kopenhag'a yenilmesinin yankıları sürüyor! Eski futbolcu Batuhan Karadeniz Okan Buruk'a seslendi: Bunları takımdan kov

Galatasaray'ın Kopenhag'a 1-0 mağlup olmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi taraftarları oldukça üzerken, alınan bu mağlubiyetin de yankıları sürüyor.
Eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz, karşılaşmanın ardından mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunurken özellikle Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a eleştirilerde bulunurken, başarılı hocaya beklenmedik bir tavsiyede de bulundu.
"Bu Tete, Galatasaray için ne yapmış bu zamana kadar? 45. dakika niye oyundan adam çıkaramazsın? Kimse kusura bakmasın, Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi antrenörü değil. Olamaz! Kopenhag'a sen nasıl yenilirsin ya!"
"48 tane orta yapmışsın isabet yok. Yanındaki o analizcilerin hepsini takımdan kov. Maçı okuyamadın Okan Hoca. Hamlelerde de geciktin yine."
"Çok açık ve net söyleyeceğim, ben Ziyech'in ayakkabısını sahaya koyarım ama bu Tete'yi oynatmam!"
"Kerem Aktürkoğlu, 10 numara oynamaz. Bu çocuğa da küfür ettirtmeyin. Sağ açık oynat, sol açık oynat. 10 numara oynatma! Geçen hafta Barış Alper'i sol bek oynattın. Bu nasıl bir kadro yapılanması? Bu transfer yanlışıdır. Senin 10 numaran yok mu? Mertens'in kariyerine yazık."
"Galatasaray'ın, yaşım kemale erdiğinden beri hiçbir önemli Şampiyonlar Ligi, Avrupa maçında böyle oynadığını görmedim. Ah dediğiniz pozisyon var mı? Yok." şeklinde konuştu.