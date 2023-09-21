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Galatasaray'ın Kopenhag maçındaki geri dönüşü Avrupa'nın gündeminde!

21.09.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi grupları ilk maçında Kopenhag karşısında bir geri dönüşe imza atarak 2-2 ile gruplara 1 puanlı bir başlangıç yapan Galatasaray'ın bu geri dönüşü Avrupa basınının gündemindeydi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag karşısında 2-0 geriye düşen temsilcimiz Galatasaray oyunun son bölümlerinde attığı 2 golle mücadeleden 1 puanla ayrılırken, Avrupa basını bu geri dönüşe geniş yer ayırdı.

Özellikle Alman basını mücadeleyi manşetlerine taşırken, dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

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İŞTE GALATASARAY-KOPENHAG MAÇININ AVRUPA BASININDAKİ YANKILARI

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden BILD, Galatasaray ile Kopenhag arasında oynanan ve 2-2 sona eren maçın skoru için, "Kabus önlendi" tanımını yaptı. Haberde; "Eski Leverkusenli Kerem Demirbay'ın ilk 11'de sahaya çıktığı maçta, Galatasaray 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2 berabere kalmayı başardı" ifadelerine yer verildi.

"BİR SÜRPRİZ KOKUSU VARDI" 

"BİR SÜRPRİZ KOKUSU VARDI" 

Bir diğer Alman gazetesi Kicker de Galatasaray - Kopenhag maçına geniş yer ayırdı. Haberde şu ifadeler kullanıldı; "Galatasaray geçtiğimiz Cumartesi günü yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Teknik Direktör Okan Buruk, Samsunspor maçının kadrosundan tek değişiklik yaptı. Kerem Aktürkoğlu gol umudu veren pozisyonları iki kez harcadı ve ardından bir kez de direğe takıldı."

"GALATASARAY SAVUNMASI UYUYOR" 

"GALATASARAY SAVUNMASI UYUYOR" 

Kicker haberin devamında Galatasaray'ın yediği ikinci gole atıfta bulunarak, 'Galatasaray savunması uyuyor' şeklinde yorum yaptı.

SACHA BOEY'E DİKKAT ÇEKTİLER 

SACHA BOEY'E DİKKAT ÇEKTİLER 

Kicker, Galatasaray'ın geri dönüşü için ise, "Sacha Boey'in golüyle Rams Park'taki gürültü seviyesi yükseldi ve iki dakika sonra da beraberlik golü geldi. Tete yaptığı vuruşta stadyumu sarstı." ifadelerine yer verildi.

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