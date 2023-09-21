Galatasaray'ın Kopenhag maçındaki geri dönüşü Avrupa'nın gündeminde!

"BİR SÜRPRİZ KOKUSU VARDI"

Bir diğer Alman gazetesi Kicker de Galatasaray - Kopenhag maçına geniş yer ayırdı. Haberde şu ifadeler kullanıldı; "Galatasaray geçtiğimiz Cumartesi günü yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Teknik Direktör Okan Buruk, Samsunspor maçının kadrosundan tek değişiklik yaptı. Kerem Aktürkoğlu gol umudu veren pozisyonları iki kez harcadı ve ardından bir kez de direğe takıldı."