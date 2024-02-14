Galatasaray'ın liderliği sonrası spor yazarlarından şampiyonluk yorumu! "Fenerbahçe'den bir adım önde, Galatasaray şampi..."

"HERKES ONA İNANIYOR" (MEHMET ARSLAN / HÜRRİYET)

"Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında bu denli sağlam ilerlemesinin birinci sebebi ‘inanmak’. Daha önce iki kez şampiyonluk kazanarak teknik direktörlük kabiliyetini gösteren Okan Buruk kendine, futbolcular ve taraftarlar da ona inanıyor. Kabul etmek lazım ki, bu ortamı bugüne kadar gerçekleştirdiği icraatleri ve söylemleri ile Okan Hoca hazırladı. Yeri geldi, İcardi’yi en kritik Fenerbahçe maçında yedek bırakıp, yerine oynattığı Barış Alper’le zafere uzandı. Nelsson’a, Davinson Sanchez’e hatta Mertens’e haftalarca forma yüzü göstermediği oldu; ama hiçbirini küstürmedi. Tüm oyuncularını bir şekilde forma rekabetinin içinde tutmayı başardı. Tüm bu saydığımız faktörler Buruk’un takım yönetiminde ne kadar iyi olduğunu ortaya koyuyor."