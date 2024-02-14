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Galatasaray'ın liderliği sonrası spor yazarlarından şampiyonluk yorumu! "Fenerbahçe'den bir adım önde, Galatasaray şampi..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.02.2024 08:50 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in zirvesinde rekabet kıyasıya devam ederken, Galatasaray'ın liderliği Fenerbahçe'nin elinden almasının ardından spor yazarları şampiyonluk yarışına dair dikkat çeken yazılar kaleme aldı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 25. haftasına gelinirken Fenerbahçe Alanyaspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle 14 haftadır sahibi olduğu zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a bırakmıştı.

Sarı-Kırmızılılar 11 hafta sonra geri aldığı liderliği kaptırmak istemezken tüm hesaplarını şampiyonluk üzerine kurmuş durumda.

25'nci haftanın sonunda yaşanan bu durum sonrası spor yazarları şampiyonluğa dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O YAZILAR...


Canlı Skor

"KALP KAZANMA USTASI" (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)

"KALP KAZANMA USTASI" (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)

"Bence bu hafta Galatasaray’la Fenerbahçe arasındaki farkı teknik adamlar yarattı. Berkan Kutlu Genoa’daydı, Kaan Sassuolo’nun oyuncusuydu; Galatasaray’la yakın kalitede sayılabilecek bu takımların iyi faydalanamadığı bu iki futbolcudan Okan Buruk verim alıyor mesela. Sezon başı Galatasaray, Barış Alper’i serbest bıraksa belki çok büyük haber değeri taşımazdı. Bugün Barış, Galatasaray’ın anahtar futbolcusu konumuna dönmüş durumda. Okan Buruk bir insan yönetme ustası. Bir kalp kazanma ustası. Ve hemen her hafta büyük fark yaratıyor ligde."

"İBRE GALATASARAY'DA OLSA DA..." (AHMET ÇAKAR / SABAH)

"İBRE GALATASARAY'DA OLSA DA..." (AHMET ÇAKAR / SABAH)

"Az hafta kaldı ama futbol bu. Galatasaray'ın, Ankaragücü'nü yenebileceğini kim garanti edebilir? Pek tabii ki Fenerbahçe'nin de Rize'yi yeneceğini kimsenin garanti edemeyeceği gibi. Sonuç olarak baktığımızda ibre Galatasaray olsa da bütün her şeyin temizleneceği bir Galatasaray - Fenerbahçe maçı var. Ligin bitmesinden bir hafta önce... Fenerbahçe'nin travmasını anlayabiliyorum. En ufak puan kaybında 'Yandım Allah!' diyorlar, Bunu Ali Koç da söylüyor, 30 milyon Fenerbahçeli de."

"MAÇ OYNAMASINI BİLEN TARAFTARI VAR" (GÜRCAN BİLGİÇ / SABAH)

"MAÇ OYNAMASINI BİLEN TARAFTARI VAR" (GÜRCAN BİLGİÇ / SABAH)

"Galatasaray sosyal medyada kuvvetli ve Fenerbahçe'nin de mental kırılganlığını iyi kullanıyorlar. Fenerbahçe öndeyken bile Seyrantepe'deki maç bahane edilerek üstünlük vurgulanıyordu. Mesela Galatasaray, Sivas'ta berabere kaldı, medyası oyun değil penaltı pozisyonları üstünde durdu. Algı yönetimi derken, en iyi örnektir. Kendi stadında boşu boşuna kazanmıyor Galatasaray. Müthiş bir tribün desteği, maç oynamasını bilen taraftarı var. Sparta Prag çok iyi bir takım ama önce bu atmosferi yenmesi lazım.""

"HERKES ONA İNANIYOR" (MEHMET ARSLAN / HÜRRİYET)

"HERKES ONA İNANIYOR" (MEHMET ARSLAN / HÜRRİYET)

"Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında bu denli sağlam ilerlemesinin birinci sebebi ‘inanmak’. Daha önce iki kez şampiyonluk kazanarak teknik direktörlük kabiliyetini gösteren Okan Buruk kendine, futbolcular ve taraftarlar da ona inanıyor. Kabul etmek lazım ki, bu ortamı bugüne kadar gerçekleştirdiği icraatleri ve söylemleri ile Okan Hoca hazırladı. Yeri geldi, İcardi’yi en kritik Fenerbahçe maçında yedek bırakıp, yerine oynattığı Barış Alper’le zafere uzandı. Nelsson’a, Davinson Sanchez’e hatta Mertens’e haftalarca forma yüzü göstermediği oldu; ama hiçbirini küstürmedi. Tüm oyuncularını bir şekilde forma rekabetinin içinde tutmayı başardı. Tüm bu saydığımız faktörler Buruk’un takım yönetiminde ne kadar iyi olduğunu ortaya koyuyor."

"FENERBAHÇE'DEN BİR ADIM ÖNDE" (FIRAT AYDINUS / HÜRRİYET)

"FENERBAHÇE'DEN BİR ADIM ÖNDE" (FIRAT AYDINUS / HÜRRİYET)

"Bazen Kerem Aktürkoğlu, bazen Mauro İcardi, bazen Barış Alper Yılmaz, bazen de Dries Mertens dönem dönem sahneye çıkıp Galatasaray’ın galibiyetlerinde başrol oynuyorlar. Maçların kaderini değiştiren oyuncu sayısının bu kadar fazla olması ve Okan Buruk’un takımı yönetmedeki başarısı neticesinde oluşan 2 puanlık fark şampiyonluk yarışında şu an itibariyle Galatasaray’ı hem mental hem de fiziksel olarak Fenerbahçe’den bir adım önde tutuyor."

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