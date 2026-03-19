Galatasaray'ın Liverpool mağlubiyetinin ardından 8-0 sözleri!

"KARINCA İLE FİLİN SAVAŞIYDI" (FOTOMAÇ)

Zeki Uzundurukan: "Yazık, çok yazık oldu! Çeyrek finalin anahtarını kapının üzerinde bıraktık! Rakip bu turnuvanın favorisi Liverpool'du. Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olabilmek için yaz transfer döneminde tam 500 milyon euro harcayan İngiliz devi! Kağıt üzerinde karınca ile filin savaşıydı zaten... Avrupa'da daha önce ihtimalleri ihtilallere çeviren Galatasaray, bu kez dağı deviremedi! Bir tarih daha yazmayı erteledi sadece... Başka bir bahara kaldı tarihi yeniden yazmak! Şampiyonlar Ligi'nde tüm Türkiye'ye yaşattığın büyük heyecan için teşekkürler Galatasaray!"