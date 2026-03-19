Galatasaray'ın Liverpool mağlubiyetinin ardından 8-0 sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 4-0 mağlup olarak devler arenasına veda eden temsilcimiz Galatasaray gözünü Süper Lig'e çevirdi.
Sarı-Kırmızılılar'ın performansını değerlendiren spor yazarları dikkat çeken ifadeler kullandı.
Levent Tüzemen: "Galatasaray'a Avrupa'da ortaya koyduğu başarılardan dolayı teşekkür etmek gerekir. Devler Arenası'nda ilk 24'e kalıp, ardından İtalyan devi Juventus'u 7 gol atarak elemek büyük bir başarıydı. Liverpool'u iki kez yenmek çok değerliydi. Penaltı kurtaran Uğurcan Çakır, Galatasaray adına gecenin en iyi oyuncusu olmasına rağmen ikinci yarı Liverpool'un gollerine yapabileceği hiçbir şey yoktu."
Erman Toroğlu: "Türkiye liginde çıktığı her maçta rakiplerini rahat rahat yenen bir Galatasaray’ın Liverpool’da düştüğü durumu bir düşünün! Türk futbolunun nerede olduğunu anlarsınız. “Hakem penaltıyı vermedi, tacı biz atacaktık, atamadık” diyen teknik direktörlerin olduğu ligde Galatasaray 8 gol yemediyse dua edin."
Ercan Taner: "Osimhen, kolundan sakatlandıktan sonra ısrarla oyunda kaldı. Hiç etkili değildi ve takım bir kişi eksik kalmıştı. Okan Buruk onu daha erken oyundan almalıydı. Böyle maçlarda asla riske girmeyeceksin değerli hocam. Dün akşamın gerçeği şuydu; Uğurcan olmasa sonuç çok daha vahim olacaktı."
Zeki Uzundurukan: "Yazık, çok yazık oldu! Çeyrek finalin anahtarını kapının üzerinde bıraktık! Rakip bu turnuvanın favorisi Liverpool'du. Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olabilmek için yaz transfer döneminde tam 500 milyon euro harcayan İngiliz devi! Kağıt üzerinde karınca ile filin savaşıydı zaten... Avrupa'da daha önce ihtimalleri ihtilallere çeviren Galatasaray, bu kez dağı deviremedi! Bir tarih daha yazmayı erteledi sadece... Başka bir bahara kaldı tarihi yeniden yazmak! Şampiyonlar Ligi'nde tüm Türkiye'ye yaşattığın büyük heyecan için teşekkürler Galatasaray!"
