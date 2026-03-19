Galatasaray'ın Liverpool mağlubiyetinin ardından 8-0 sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Liverpool karşısında 4-0’lık mağlubiyetle veda eden Galatasaray, gözünü Süper Lig’e çevirdi. Spor yazarları zorluk karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların performansını değerlendirdi.

Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 4-0 mağlup olarak devler arenasına veda eden temsilcimiz Galatasaray gözünü Süper Lig'e çevirdi.

Sarı-Kırmızılılar'ın performansını değerlendiren spor yazarları dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER...

"BÜYÜK BİR BAŞARIYDI" (SABAH)

Levent Tüzemen: "Galatasaray'a Avrupa'da ortaya koyduğu başarılardan dolayı teşekkür etmek gerekir. Devler Arenası'nda ilk 24'e kalıp, ardından İtalyan devi Juventus'u 7 gol atarak elemek büyük bir başarıydı. Liverpool'u iki kez yenmek çok değerliydi. Penaltı kurtaran Uğurcan Çakır, Galatasaray adına gecenin en iyi oyuncusu olmasına rağmen ikinci yarı Liverpool'un gollerine yapabileceği hiçbir şey yoktu." 

"8 YEMEDİYSE DUA EDİN!" (SÖZCÜ)

Erman Toroğlu: "Türkiye liginde çıktığı her maçta rakiplerini rahat rahat yenen bir Galatasaray’ın Liverpool’da düştüğü durumu bir düşünün! Türk futbolunun nerede olduğunu anlarsınız. “Hakem penaltıyı vermedi, tacı biz atacaktık, atamadık” diyen teknik direktörlerin olduğu ligde Galatasaray 8 gol yemediyse dua edin." 

"ASLA RİSKE GİRMEYECEKSİN" (SÖZCÜ)

Ercan Taner: "Osimhen, kolundan sakatlandıktan sonra ısrarla oyunda kaldı. Hiç etkili değildi ve takım bir kişi eksik kalmıştı. Okan Buruk onu daha erken oyundan almalıydı. Böyle maçlarda asla riske girmeyeceksin değerli hocam. Dün akşamın gerçeği şuydu; Uğurcan olmasa sonuç çok daha vahim olacaktı." 

"KARINCA İLE FİLİN SAVAŞIYDI" (FOTOMAÇ)

Zeki Uzundurukan: "Yazık, çok yazık oldu! Çeyrek finalin anahtarını kapının üzerinde bıraktık! Rakip bu turnuvanın favorisi Liverpool'du. Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olabilmek için yaz transfer döneminde tam 500 milyon euro harcayan İngiliz devi! Kağıt üzerinde karınca ile filin savaşıydı zaten... Avrupa'da daha önce ihtimalleri ihtilallere çeviren Galatasaray, bu kez dağı deviremedi! Bir tarih daha yazmayı erteledi sadece... Başka bir bahara kaldı tarihi yeniden yazmak! Şampiyonlar Ligi'nde tüm Türkiye'ye yaşattığın büyük heyecan için teşekkürler Galatasaray!" 

