Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçı kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer alıyor: Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk.

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ÇARŞAMBA GÜNÜ 21 Temmuz Çarşamba günü Phillips Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

RÖVANŞ BAŞAKŞEHİR'DE Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. İki takım arasındaki rövanş maçı ise 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

OĞULCAN'IN LİSANSI ÇIKMADI Galatasaray'da PSV maçı öncesi Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkmadı. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi.

İŞTE MUHTEMEL 11 Sarı-kırmızılılarda mücadelenin hazırlıkları sürerken, teknik direktör Fatih Terim, PSV maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte PSV - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri.