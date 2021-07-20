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Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçı kadrosu belli oldu

20.07.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçı kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk.

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Fatih Terim Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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