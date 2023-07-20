Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda muhtemel rakipleri belli oldu! Zalgiris'i elerse zorlu eşleşmeler...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğunu ilan ederek taraftarına büyük bir sevinç yaşatan Galatasaray, kazanılan bu şampiyonlukla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de katılmaya hak kazandı.

İLK MAÇ 25 TEMMUZ'DA

Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Sarı-Kırmızılılar, bu turda Litvanya'nın en üst düzey futbol ligi olan A lyga'da yer alan Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya gelecek. İki tur olarak oynanacak karşılaşmanın ilk ayağı 25 Temmuz Salı günü Litvanya'da oynanacak, rövanş karşılaşması ise İstanbul'da 2 Ağustos'ta gerçekleşecek.

RAKİPLER BELLİ OLDU

Mücadeleye kısa bir süre kala mutlak tur atlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Zalgiris Vilnius'u elemesi halinde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

İŞTE GALATASARAY'IN 3. ÖN ELEME TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ