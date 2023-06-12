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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki olası grubu büyük ölçüde şekillendi! Dünya devleriyle...

12.06.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da büyük sevinç yaşanırken, gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan adım atacak olan sarı - kırmızılılar, elemeleri geçerek gruplara kalmayı hedefliyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanması halinde 3. ya da 4. torbadan kura çekimine katılacak. İşte detaylar...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etmiş ve Nef Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0 kazanarak şampiyonluğunu derbi galibiyetiyle perçinlemişti. Büyük zaferin sevincini yaşayan sarı - kırmızılılarda gözler bir yandan da Şampiyonlar Ligi ön elemelerine çevrilmiş durumda.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği takımların birçoğu belli oldu.

GALATASARAY HANGİ TORBADA YER ALACAK?

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Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak olan Galatasaray, 3 turu geçip gruplara kalmayı başarması halinde 3. veya 4. torbada yer alacak. Galatasaray gibi Real Sociedad, Celtic ve Newcastle United da turnuvaya 3. veya 4. torbadan katılacak olan takımlar.

İŞTE DEVLER LİGİ TORBALARI

1. TORBA

1. TORBA

-Manchester City -Sevilla -Barcelona -Napoli -Bayern Münih -Paris Saint-Germain -Benfica -Feyenoord

2. TORBA

2. TORBA

-Real Madrid -Manchester United -Inter -Borussia Dortmund -Atletico Madrid -RB Leipzig -Porto -Arsenal

3. TORBA

3. TORBA

-Shakhtar Donetsk -RB Salzburg -Milan -Lazio -Kızılyıldız

4. TORBA

4. TORBA
-Union Berlin -Lens
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