Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki olası grubu büyük ölçüde şekillendi! Dünya devleriyle...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etmiş ve Nef Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0 kazanarak şampiyonluğunu derbi galibiyetiyle perçinlemişti. Büyük zaferin sevincini yaşayan sarı - kırmızılılarda gözler bir yandan da Şampiyonlar Ligi ön elemelerine çevrilmiş durumda.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği takımların birçoğu belli oldu.

GALATASARAY HANGİ TORBADA YER ALACAK?

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak olan Galatasaray, 3 turu geçip gruplara kalmayı başarması halinde 3. veya 4. torbada yer alacak. Galatasaray gibi Real Sociedad, Celtic ve Newcastle United da turnuvaya 3. veya 4. torbadan katılacak olan takımlar.