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Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası dikkat çeken yazılar! "Analarının ak sütü gibi helal"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.05.2024 10:42
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Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşanırken spor yazarları karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğa uzanmasının yankıları sürerken, spor yazarları Sarı-Kırmızılılar'ın aldığı bu zaferi için dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İŞTE O YAZILAR...
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"GALATASARAY HAK ETTİ" [Ahmet Çakar / Sabah]

"GALATASARAY HAK ETTİ" [Ahmet Çakar / Sabah]

"Geçen hafta Galatasaray tur atacaktı ama 10 kişilik Fenerbahçe'ye kaybettiler. Maçın birinci dakikasından sonuna kadar görüldü ki Galatasaray, titremiş, kendine gelmiş ve çok iyi hazırlanmış. Galatasaray hak etmedi dersek saygısızlık yapmış oluruz. Devşirme sağ bek, uzun süre sol beksiz oynamalarına rağmen sezonu şampiyon kapattılar." 

"OKAN BURUK'A TEBRİK" [Serdar Ali Çelikler/Habertürk]

"OKAN BURUK'A TEBRİK" [Serdar Ali Çelikler/Habertürk]

Galatasaray 102 puan ile bu bir daha asla yaşanmayacak sezonda bir daha tekrarlanmayacak puan ortalamasına ulaştı. Avrupa'da başarılı olunamayan sezonda ligde üst üste 2'de 2 yaptılar. Okan Buruk'u ayrıca şu konuda da tebrik etmek lazım ki bu yıl öyle aman ama bir transfer katkısı da alınamadı. "Galatasaray'da sezonun transferi" denilebilecek etkide önemli bir performans göremedik. Demirbay belki. Birkaç maç için de Ziyech.. Ama Buruk, Barış Alper'le Mertens'le Muslera ve Torreira ile takımını hedefine taşımayı bildi. Geçen sene kurulan kadronun omurgası taşıdı takımı. Gelecek sezonun transfer planlamasında Buruk'un katkısı daha çok olacaktır. Galatasaraylı okur/izleyenlerimi ve dostlarımı tebrik ederim.

"ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL" [Osman Şenher / Milliyet]

"ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL" [Osman Şenher / Milliyet]

"Okan Buruk akıllı ve medeni davranışıyla, takımını zirveden hiç düşürmedi. Maç öncesi, maç sonrası verdiği demeçlerinde hep kalitesini gösterdi. Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek, hem de çok büyük başarılar kazanarak. Başkan Dursun Özbek de Galatasaray’ı mükemmel idare etti. Sonuçta bu şampiyonluğu hepsi analarının ak sütü gibi helalinden kazandılar."

"OKAN BURUK'UN BAŞARI ÖYKÜSÜ" [Ercan Taner / Sözcü]

"OKAN BURUK'UN BAŞARI ÖYKÜSÜ" [Ercan Taner / Sözcü]

"Başakşehir gibi seyircisi parmakla sayılan bir kulüple lig şampiyonu olmak ve üst üste 2 sezon müthiş serilerle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşımak önemli işler. Okan Buruk, son yılların en başarılı teknik direktörü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Elbette kazanılan şampiyonluk Okan Buruk'un başarı öyküsüdür." 

"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ OLDUĞUNU KANITLADI" [Levent Tüzemen / Sabah]

"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ OLDUĞUNU KANITLADI" [Levent Tüzemen / Sabah]

"Galatasaraylı oyuncular, 'Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray' söylemini Konya'da oynadıkları futbolla kanıtlayıp, bileklerinin hakkı ile şampiyon oldu. Galatasaray, bu şampiyonlukla Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu kanıtladı. 2 yıldır çekiştiği Fenerbahçe'yi geride bıraktı ve ezeli rakibi ile arasındaki şampiyonluk rekabetinde 5 kupa öne geçti." 

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