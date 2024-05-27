Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası dikkat çeken yazılar! "Analarının ak sütü gibi helal"

"OKAN BURUK'A TEBRİK" [Serdar Ali Çelikler/Habertürk]

Galatasaray 102 puan ile bu bir daha asla yaşanmayacak sezonda bir daha tekrarlanmayacak puan ortalamasına ulaştı. Avrupa'da başarılı olunamayan sezonda ligde üst üste 2'de 2 yaptılar. Okan Buruk'u ayrıca şu konuda da tebrik etmek lazım ki bu yıl öyle aman ama bir transfer katkısı da alınamadı. "Galatasaray'da sezonun transferi" denilebilecek etkide önemli bir performans göremedik. Demirbay belki. Birkaç maç için de Ziyech.. Ama Buruk, Barış Alper'le Mertens'le Muslera ve Torreira ile takımını hedefine taşımayı bildi. Geçen sene kurulan kadronun omurgası taşıdı takımı. Gelecek sezonun transfer planlamasında Buruk'un katkısı daha çok olacaktır. Galatasaraylı okur/izleyenlerimi ve dostlarımı tebrik ederim.