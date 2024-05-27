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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında dikkat çeken pankart!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.05.2024 20:01
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Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da futbolcular, İstanbul’da üstü açık otobüsle şehirde tur attı ve daha sonra stada geldi. Stadyumda açılan bir pankart dikkatlerden kaçmadı.

Trendyol Süper Lig’de sezonu 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kutlamalara Galatasaray Lisesi’nde başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular ilk olarak burada lisede okuyan öğrencilerle bir araya geldi. Futbolcular daha sonra buradan ayrılıp üstü açık otobüsle, kutlamaların yapılacağı RAMS Park’a hareket etti.

FUTBOLCULAR YAPTIKLARI TEZAHÜRATLARLA ŞAMPİYONLUĞU DOYASIYA KUTLADI

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Otobüsle stada gelirken, Galatasaraylı taraftarlar da kafileye eşlik etti. Futbolcular yaptıkları tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya kutladı. Otobüs daha sonra stada ulaştı ve futbolcular kutlamayı beklemeye başladı.

ŞAMPİYONLUK PANKARTI

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RAMS Park’ta düzenlenen Galatasaray’ın 24. şampiyonluk kutlamalarında açılan pankart dikkat çekti.

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