Galatasaray'ın stadı Türk Telekom ne zaman açılacak? Türk Telekom’un zemin çalışmaları ne zaman bitecek?

Türk Telekom Stadı'nın zemininde yaşanan problem nedeniyle Galatasaray maçlarını başka statlarda oynamaktaydı. Zemin çalışmaları uzun süre devam eden Türk Telekom'dan yeni bir haber geldi. Peki Galatasaray'ın stadı Türk Telekom ne zaman açılacak?