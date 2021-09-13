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  4. Galatasaray'ın stadı Türk Telekom ne zaman açılacak? Türk Telekom’un zemin çalışmaları ne zaman bitecek?

Galatasaray'ın stadı Türk Telekom ne zaman açılacak? Türk Telekom’un zemin çalışmaları ne zaman bitecek?

13.09.2021 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın zeminindeki problem nedeniyle maçlarını Olimpiyat, Başakşehir ve Kasımpaşa statlarında oynamaktaydı. Sarı kırmızılı takımın stadından müjdeli haber geldi. Peki Galatasaray'ın stadı Türk Telekom ne zaman açılacak? Türk Telekom’un zemin çalışmaları ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

Türk Telekom Stadı'nın zemininde yaşanan problem nedeniyle Galatasaray maçlarını başka statlarda oynamaktaydı. Zemin çalışmaları uzun süre devam eden Türk Telekom'dan yeni bir haber geldi. Peki Galatasaray'ın stadı Türk Telekom ne zaman açılacak?

GALATASARAY'IN STADI NE ZAMAN AÇILACAK?

Türk Telekom Stadı'nın zemininde yaşanan problem sebebiyle stad içerisinde çalışma yürütülmekteydi.
Galatasaray bu sebeple maçlarını Olimpiyat, Başakşehir ve Kasımpaşa statlarında oynamak durumunda kalmıştı.

LAZİO MAÇI TÜRK TELEKOM STADINDA OYNANACAK!

LAZİO MAÇI TÜRK TELEKOM STADINDA OYNANACAK!
Sarı kırmızılı takımın stadı için müjdeli haber geldi. Galatasaray, Lazio maçında evine geri dönüş yapacak.
Galatasaray tarafından yapılan açıklamaya göre, Lazio maçı Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Sarı kırmızılılar, 124 gün sonra evinde taraftarının önüne çıkmış olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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