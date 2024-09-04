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Galatasaray'ın tarihi transferi Osimhen hakkında olay yaratan iddia! ''Perde arkasını anlatırsam birkaç kişi tutuklanabilir"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.09.2024 07:46
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Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen'in transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 206'ya yükseldi. Türkiye futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olan Osimhen'in transferi sadece Türkiye'de değil dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun Osimhen hakkında daha önce söylediği sözler sosyal medyada gündeme oturdu.

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı, Victor Osimhen transferleriyle 206'ya çıktı. Özellikle Osimhen gibi bir ismi alarak dünyada kendinden söz ettiren sarı-kırmızılılar herkesi şaşırtan bir hamleye imza attı.

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OSIMHEN, 2023'TE EN İYİ AFRİKALI FUTBOLCU SEÇİLMİŞTİ

OSIMHEN, 2023'TE EN İYİ AFRİKALI FUTBOLCU SEÇİLMİŞTİ

İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, 2023 yılında en iyi Afrikalı futbolcu ödülünü almıştı. Nijeryalı oyuncu, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen ödül töreninde 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.

Ayrıca Osimhen, FIFA tarafından verilen 2023 yılının futbolcusu ve 2023 "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünün adayları arasında da gösterilmişti.

OSIMHEN'İN PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON AVRO

OSIMHEN'İN PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON AVRO

Victor Osimhen, Transfermarkt verilerine göre 100 milyon avro değere sahip.

Fransız ekibi Lille'den İtalyan takımı Napoli'ye 2020 yılında transfer olan Nijeryalı golcü, Transfermarkt'taki 100 milyon avroluk değeriyle dünyanın en değerli forvet oyuncuları arasında yer alıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEKTİ

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEKTİ

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Ahli, Victor Osimhen için Napoli'ye 80 milyon Euro teklif etti. Transferin son gününde gelen bu teklifi hem Osimhen hem de Napoli kabul etti. Fakat, Napoli'nin son dakikada beklenmeyen istekleri sonrası Al Ahli transferden vazgeçti ve Osimhen adeta takımsız kaldı.

BAŞKAN ÇOK KIZDI, OSIMHEN KADRO DIŞI KALDI

BAŞKAN ÇOK KIZDI, OSIMHEN KADRO DIŞI KALDI

Transferin gerçekleşmemesinden ötürü bir hayli sinirlenen Osimhen, Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis ile hararetli bir tartışma yaşadı ve kadro dışı bırakıldı. Bu tartışmanın ardından Lukaku'yu kadrosuna katan Napoli, Osimhen'in üstünü çizdi.

OLAY YARATAN İDDİA

OLAY YARATAN İDDİA

Dünya futbolunun yakından tanıdığı gazetecilerden Fabrizio Romano, “Osimhen olayının perde arkasını anlatırsam birkaç kişi tutuklanabilir.” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmeyen Osimhen hakkında bu paylaşımı yapan Fabrizio Romano'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Anahtar Kelimeler:
galatasaray napoli Victor Osimhen Osimhen
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