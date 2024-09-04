Galatasaray'ın tarihi transferi Osimhen hakkında olay yaratan iddia! ''Perde arkasını anlatırsam birkaç kişi tutuklanabilir"

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEKTİ

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Ahli, Victor Osimhen için Napoli'ye 80 milyon Euro teklif etti. Transferin son gününde gelen bu teklifi hem Osimhen hem de Napoli kabul etti. Fakat, Napoli'nin son dakikada beklenmeyen istekleri sonrası Al Ahli transferden vazgeçti ve Osimhen adeta takımsız kaldı.