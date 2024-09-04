Galatasaray'ın tarihi transferi Osimhen hakkında olay yaratan iddia! ''Perde arkasını anlatırsam birkaç kişi tutuklanabilir"

Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı, Victor Osimhen transferleriyle 206'ya çıktı. Özellikle Osimhen gibi bir ismi alarak dünyada kendinden söz ettiren sarı-kırmızılılar herkesi şaşırtan bir hamleye imza attı.
İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, 2023 yılında en iyi Afrikalı futbolcu ödülünü almıştı. Nijeryalı oyuncu, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen ödül töreninde 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.
Ayrıca Osimhen, FIFA tarafından verilen 2023 yılının futbolcusu ve 2023 "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünün adayları arasında da gösterilmişti.
Victor Osimhen, Transfermarkt verilerine göre 100 milyon avro değere sahip.
Fransız ekibi Lille'den İtalyan takımı Napoli'ye 2020 yılında transfer olan Nijeryalı golcü, Transfermarkt'taki 100 milyon avroluk değeriyle dünyanın en değerli forvet oyuncuları arasında yer alıyor.
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Ahli, Victor Osimhen için Napoli'ye 80 milyon Euro teklif etti. Transferin son gününde gelen bu teklifi hem Osimhen hem de Napoli kabul etti. Fakat, Napoli'nin son dakikada beklenmeyen istekleri sonrası Al Ahli transferden vazgeçti ve Osimhen adeta takımsız kaldı.
Transferin gerçekleşmemesinden ötürü bir hayli sinirlenen Osimhen, Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis ile hararetli bir tartışma yaşadı ve kadro dışı bırakıldı. Bu tartışmanın ardından Lukaku'yu kadrosuna katan Napoli, Osimhen'in üstünü çizdi.
Dünya futbolunun yakından tanıdığı gazetecilerden Fabrizio Romano, “Osimhen olayının perde arkasını anlatırsam birkaç kişi tutuklanabilir.” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmeyen Osimhen hakkında bu paylaşımı yapan Fabrizio Romano'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu.