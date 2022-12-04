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Galatasaray'ın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı'dan şaşırtan Marcao sözleri! "Yerini doldurdum"

04.12.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sözlerine son oynadıkları lig maçındaki farklı galibiyete değinerek başlayan Bardakcı, "Son oynadığımız lig maçında farklı bir galibiyet aldık. Bizim için ligin hemen devam etmesi daha iyi olabilirdi. Ama herkes dinlendi. Herkes rahatladı. Ailesiyle vakit geçirdi. Herkes kafasını sıfırlayıp geldi. Bizim için çok iyi olacak" derken, Marcao için de ilginç açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı kulüp televizyonuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN O SÖZLERİ:

"BURADA OLMAKTAN ÖTÜRÜ ÇOK MUTLUYUM"

"BURADA OLMAKTAN ÖTÜRÜ ÇOK MUTLUYUM"

Galatasaray'a transferiyle ilgili konuşan Abdülkerim Bardakcı, "Galatasaray'da olmak her futbolcunun isteyeceği bir şey. Benim için tarif edilemez bir duygu. Gerçekten burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Her geçen gün daha iyiye giden bir performansım var. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Tabii alışma süreci oldu. Birkaç şanssız ve talihsiz anlarım oldu ama çok sağ olsun herkes, özellikle Galatasaray taraftarı çok bilinçli bir taraftar. Arkamda durdular. Çok sağ olsunlar. Ben de bu alışma sürecini en kısa sürede atlattığımı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağım" dedi.

"MARCAO'NUN YERİNİ DOLDURDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

"MARCAO'NUN YERİNİ DOLDURDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

"MARCAO'NUN YERİNİ DOLDURDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM" Marcao'nun takımdan ayrılması hakkında yorum yapan Bardakcı, "Marcao gerçekten kaliteli bir futbolcu ve benim de beğendiğim bir futbolcu. Şu an yerini doldurduğumu düşünüyorum. Hatta bunun da daha üstüne çıkmayı hedefliyorum. Kesinlikle hiçbir şekilde aratmayacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZİ TAM OLARAK TAMAMLAYABİLİYORUZ"

"BİRBİRİMİZİ TAM OLARAK TAMAMLAYABİLİYORUZ"

Nelsson ile aralarındaki uyuma değinen Abdülkerim Bardakcı, "Bence Nelsson da kaliteli bir futbolcu. Zaten dünya kupasında oynadığı maçta da çok iyi oynadı. Çok kaliteli bir insan. Bence çok iyi bir uyumumuz var. Birbirimizi tam olarak tamamlayabiliyoruz. Bu uyuma da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BUNLAR EN BÜYÜK TAKIM OLMANIN FARKLILIKLARI"

"BUNLAR EN BÜYÜK TAKIM OLMANIN FARKLILIKLARI"

Bu sezon gördüğü kartlar hakkında yorumlarda bulunan 28 yaşındaki oyuncu, "Bu benim için çok enteresan bir şey oldu. Dikkat ettiyseniz gördüğüm 2 kırmızı kartta da şoke oldum. Özellikle ilkinde, aramızda bayağı bir mesafe var ve ben kafa topuna çıkıyorum. Elim omzuna geliyor. Bence bu faul bile değil ama direkt ikinci sarı karttan attı beni. Gerçekten, dediğim gibi çok enteresan ama büyük takımın farklılıkları bunlar herhalde. En büyük takım olmanın farklılıkları. Fazla yorum yapmayacağım bu konu hakkında. İnşallah en kısa zamanda düzelir bu olaylar" dedi.

"REKABET HER ZAMAN ÜST SEVİYEDE" 

"REKABET HER ZAMAN ÜST SEVİYEDE" 

Stoper hattındaki forma rekabetine değinen Abdülkerim Bardakcı, "Emin, Metehan, Ross. Genç olmalarına rağmen kaliteli oyuncular. Bence üst düzey oynayabilecek stoper kapasitesindeler. Ross, bir sakatlık geçirdi, inşallah en kısa sürede atlatır. Rekabet her zaman üst seviyede, her zaman zorluyorlar bizi. Nelsson'u da zorluyorlardır. Emin, benim cezalı olduğum maçta oynadı, ondan sonra devam etti. O da gayet iyi oynadı. Kimse kimseyi aratmıyor öyle diyeyim. Mesela ben maça çıkarken, direkt benim yanıma Emin ile Metehan geliyor. Bu benim için çok güzel bir şey. Çünkü aynı mevkideyiz. Ben de onlara bir ağabey olarak ne katabiliyorsam, benim için büyük bir onurdur" şeklinde konuştu.

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