Galatasaray’ın yeni sezon formaları sızdırıldı! İkinci 'mor forma' vakası... Taraftarlar gözlerine inanamadı!

Galatasaray’ın yeni sezon deplasman ve alternatif 3. formaları sızdırılırken, görenler şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran formalar taraftarı ikiye böldü. Kimisi yeni sezon formalarını çok beğenirken, kimisi eleştirdi. Özellikle deplasman formasındaki, UEFA Kupası detayı sosyal medyanın en tepesine oturmuş durumda.

Yeni sezon formalarının siparişi önceden verildiği için formalar 4 yıldızlı olarak tasarlandı. Şampiyon olunması ile birlikte tasarımların 5 yıldızlı olarak çıkarılacağı bilgilendirildi.

"MEKTEB-İ SULTANİ" İBARESİ YER ALIYOR!

Galatasaray 2025-2026 3.forması ağırlıklı olarak 'Bordo' renginde olup, altın rengi logolar ve siyah uygulamalarla birleştirildi. Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısından esinlenerek tasarlanan Puma Galatasaray 2025-2026 üçüncü forması özel bir desene sahip. Puma Gala 2025-2026 üçüncü formasının Temmuz/Ağustos 2025'ten itibaren satışa sunulacağı öğrenildi.

SANİYESİ SANİYESİNE İŞLENDİ…

UEFA Kupası zaferini anımsatan deplasman formasında da saat detayı dikkat çekti. Beyaz renkte tasarlanan bu formanın ense kısmında, Popescu'nun UEFA Kupası'nı kazandıran penaltı vuruşunu gerçekleştirdiği an olan 23.19.32 saniyesi işlendi.

İŞTE O FORMALAR...