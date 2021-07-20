Galatasaray’ın yeni transferi Berkan Kutlu kimdir? Berkan Kutlu kaç yaşında?

Orta saha oyuncusu Berkan Kutlu , yeni sezon için Galatasaray ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli ise 3 milyon Euro olarak açıklandı. Galatasaray’da olmanın çocukluk hayal, olduğunu söyleyen Berkan Kutlu, “Galatasaray formasını sırtıma geçirip muhteşem taraftarın önünde sahne almak için sabırsızlanıyorum" dedi. Peki Galatasaray’ın yeni yerli transferi Berkan Kutlu kimdir?

Berkan Kutlu transferinin, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine gerçekleştiği ifade ediliyor. Tecrübeli hocanın, Berkan'ın geçen sezon Alanya formasıyla Galatasaray'a karşı gösterdiği performanstan çok etkilendiği öğrenildi. Berkan, özellikle koşu mesafesi ve temposuyla fark yaratırken, Sarı-Kırmızılı takımda da hem 6 hem de 8 numaraya alternatif olarak düşünülüyor.