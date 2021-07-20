Galatasaray’ın yeni transferi Berkan Kutlu kimdir? Berkan Kutlu kaç yaşında?

Orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, yeni sezon için Galatasaray ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli ise 3 milyon Euro olarak açıklandı. Galatasaray’da olmanın çocukluk hayal, olduğunu söyleyen Berkan Kutlu, “Galatasaray formasını sırtıma geçirip muhteşem taraftarın önünde sahne almak için sabırsızlanıyorum" dedi. Peki Galatasaray’ın yeni yerli transferi Berkan Kutlu kimdir?
Fatih Terim’in isteği
Berkan Kutlu transferinin, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine gerçekleştiği ifade ediliyor. Tecrübeli hocanın, Berkan'ın geçen sezon Alanya formasıyla Galatasaray'a karşı gösterdiği performanstan çok etkilendiği öğrenildi. Berkan, özellikle koşu mesafesi ve temposuyla fark yaratırken, Sarı-Kırmızılı takımda da hem 6 hem de 8 numaraya alternatif olarak düşünülüyor.
23 yaşındaki orta saha topçusu Berkan Kutlu, İtalya'dan gelen teklife rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
Berkan Kutlu kimdir?
Berkan İsmail Kutlu, 25 Ocak 1998 tarihinde İsviçre’nin Monthey şehrinde doğdu.
Berkan Kutlu, 2018'de doğduğu şehrin takımı olan İsviçre 5. Amatör Lig ekiplerinden Monthey'den Sion'a giderek profesyonelliğe ilk adımını attı.
2020-21 sezonu başında ise Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
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