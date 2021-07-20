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Galatasaray’ın yeni transferi Berkan Kutlu kimdir? Berkan Kutlu kaç yaşında?

20.07.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Futbol Kulübü’nün yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Bu sezon birçok transferi haberi ile gündeme gelen sarı kırmızılı kulüpten bir güzel haber daha geldi. Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz’dan sonra bir yerli anlaşma da Berkan Kutlu ile yapıldı. Alanyaspor’da oynayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, 3 milyon Euro bonservis bedeli ile Galatasaray’a transfer oldu.

Orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, yeni sezon için Galatasaray ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli ise 3 milyon Euro olarak açıklandı. Galatasaray’da olmanın çocukluk hayal, olduğunu söyleyen Berkan Kutlu, “Galatasaray formasını sırtıma geçirip muhteşem taraftarın önünde sahne almak için sabırsızlanıyorum" dedi. Peki Galatasaray’ın yeni yerli transferi Berkan Kutlu kimdir?

Fatih Terim’in isteği

Berkan Kutlu transferinin, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine gerçekleştiği ifade ediliyor. Tecrübeli hocanın, Berkan'ın geçen sezon Alanya formasıyla Galatasaray'a karşı gösterdiği performanstan çok etkilendiği öğrenildi. Berkan, özellikle koşu mesafesi ve temposuyla fark yaratırken, Sarı-Kırmızılı takımda da hem 6 hem de 8 numaraya alternatif olarak düşünülüyor.
23 yaşındaki orta saha topçusu Berkan Kutlu, İtalya'dan gelen teklife rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

Berkan Kutlu kimdir?

Berkan Kutlu kimdir?
Berkan İsmail Kutlu, 25 Ocak 1998 tarihinde İsviçre’nin Monthey şehrinde doğdu.
Berkan Kutlu, 2018'de doğduğu şehrin takımı olan İsviçre 5. Amatör Lig ekiplerinden Monthey'den Sion'a giderek profesyonelliğe ilk adımını attı.
2020-21 sezonu başında ise Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
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