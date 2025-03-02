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Galatasaray'ın yeni transferi Cuesta'nın performansı ortalığı karıştı! Taraftar ayaklanmış durumda... "Hemen sözleşmesini feshedin"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.03.2025 18:31
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Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında aldığı 3-3'lük beraberlik sonrası tepkiler gelmeye devam ederken, 80. dakikada oyuna giren ve kısa süre içerisinde penaltıya sebebiyet veren Cuesta'ya tepkiler gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Carlos Cuesta

Carlos Cuesta

KOL Kolombiya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılırken Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Cuesta karşılaşmada büyük tepki çekti.

GİRER GİRMEZ PENALTI YAPTI

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Mücadelenin 80. dakikasında Eren Elmalı yerine oyuna dahil olan Cuesta oyuna girmesinin hemen ardından yaptığı müdahale ile penaltıya sebebiyet verdi. Kasımpaşa kullandığı penaltı vuruşuyla skoru 3-3'e getirdi ve büyük bir tepkiye neden oldu.

"SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİN"

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Cuesta'nın gerek daha önceki maçları gerekse bu karşılaşmadaki performansı sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın eski oyuncularından Ümit Karan 25 yaşındaki oyuncu için "Cuesta nedir ya! Amatör futbolcu yapmaz o faulu. Hemen sözleşmesini feshederim!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarı da Cuesta için sosyal medyada tepki paylaşımlarında bulundu.

İŞTE O TEPKİLER...
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Anahtar Kelimeler:
transfer Kasımpaşa son dakika galatasaray tepki Carlos Cuesta
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