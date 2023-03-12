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Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo Süper Lig'deki ilk maçında gol atmayı başardı, Avrupa'nın gündemine oturdu! "Savruk çocuk, geri döndü"

12.03.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo gollerine devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın oynadığı iki hazırlık maçında da ağları sarsmayı başaran yıldız oyuncu Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında oynana ilk resmi mücadelede de takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. Zaniolo'nun bu performansı Avrupa'da da manşetleri süsledi. İşte detaylar...

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve bu transferle oldukça ses getiren Nicolo Zaniolo gollerine devam ediyor. Galatasaray’ın lige verilen arada oynadığı iki hazırlık maçında da ağları havalandıran Zaniolo, Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında da takımının tek golünü kaydederken, ilk resmi maçında gol atma başarısı gösterdi.

Roma'dan olaylı bir şekilde ayrılan Zaniolo'nun bu performansı Avrupa'da manşetleri süsledi.

İŞTE O MANŞETLER...

"RÜYA GİBİ İLK MAÇ" / SKY (İTALYA)

"RÜYA GİBİ İLK MAÇ" / SKY (İTALYA)

"Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk lig maçında Kasımpaşa'ya karşı galibiyet golünü atarak rüya gibi bir ilk maç oynadı. İkinci yarıda eski Romalı, sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı mükemmel vuruş ile takımına 3 puanı kazandırdı"

"TÜRKİYE'DE ANINDA BELİRLEYİCİ OLDU"  / GAZZETTA (İTALYA)

"TÜRKİYE'DE ANINDA BELİRLEYİCİ OLDU"  / GAZZETTA (İTALYA)

"11 dakika sürdü. Devre arasının ardından Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi ve golünü attı. Nicolo Zaniolo'nun İstanbul'da Galatasaray ile mutluluk hikayesi bu. Bu kez golün anlamı farklı. Puan tablosunun zirvesindeki Galatasaray için yarış adına önemliyken yine ocak ayında Roma ile tatsız bir ayrılık yaşayan Zaniolo için gerçek bir yeniden başlangıç oldu. Yeni taraftarları onu tezahüratları ile favori belirlemişlerken şimdiden İngiltere'ye ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçına odaklanmış olan Roberto Mancini'nin yüzü gülüyor. Savruk çocuk, geri dönmüş olabilir. Ona bir şans daha vermek için en uygun anda"

"TÜRKİYE'DEKİ İLK MUTLULUĞU" / CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA)

"TÜRKİYE'DEKİ İLK MUTLULUĞU" / CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA)

"Roma'nın eski oyuncusu, Süper Lig'deki ilk maçında hemen belirleyici oldu. Devre arasının ardından Okan Buruk tarafından oyuna sokuldu, Kasımpaşa karşısında sol ayağıyla yaptığı isabetli vuruşla maçı çözdü"

"GALATASARAY İLE SÜPER BAŞLANGIÇ" / SPORT MEDIASET (İTALYA)

"GALATASARAY İLE SÜPER BAŞLANGIÇ" / SPORT MEDIASET (İTALYA)

"Nicolo Zaniolo, Galatasaray için sonucu belirledi. Yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkan Roma'nın eski hücumcusu, ligdeki ilk golünü hemen atarak takımının 1-0'lık Kasımpaşa galibiyetinde 3 puanı kazandırdı"

"REKOR TRANSFER GALİBİYETE TAŞIDI" / LIGABLATT (ALMANYA)

"REKOR TRANSFER GALİBİYETE TAŞIDI" / LIGABLATT (ALMANYA)

"Cumartesi akşamı Türkiye Süper Ligi'nin lideri Galatasaray, aynı şehrin takımı Kasımpaşa'yı ağırladı. Zorlu geçen mücadeleden ev sahibi ekip, galip ayrılmayı başardı. Akşamın golünü Galatasaray'ın 15 milyon Euro'luk yıldızı Nicolo Zaniolo attı"

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