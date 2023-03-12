Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo Süper Lig'deki ilk maçında gol atmayı başardı, Avrupa'nın gündemine oturdu! "Savruk çocuk, geri döndü"

"TÜRKİYE'DE ANINDA BELİRLEYİCİ OLDU" / GAZZETTA (İTALYA)

"11 dakika sürdü. Devre arasının ardından Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi ve golünü attı. Nicolo Zaniolo'nun İstanbul'da Galatasaray ile mutluluk hikayesi bu. Bu kez golün anlamı farklı. Puan tablosunun zirvesindeki Galatasaray için yarış adına önemliyken yine ocak ayında Roma ile tatsız bir ayrılık yaşayan Zaniolo için gerçek bir yeniden başlangıç oldu. Yeni taraftarları onu tezahüratları ile favori belirlemişlerken şimdiden İngiltere'ye ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçına odaklanmış olan Roberto Mancini'nin yüzü gülüyor. Savruk çocuk, geri dönmüş olabilir. Ona bir şans daha vermek için en uygun anda"